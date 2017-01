Protestan por destrucción parcial de ciclopista en Cancún

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destruyó parcialmente la ciclopista localizada en la zona turística de Cancún, la primera habilitada en México en los años 70, como parte del proyecto que dio pie al nacimiento de éste, su Centro Integralmente Planeado (CIP).



Las obras se realizan para favorecer a un particular que presuntamente adquirió un predio en el fraccionamiento Villas Pescadores. Se talaron árboles, se rompió parte de la ciclopista con una retroexcavadora y, para reponerla, Fonatur construye otra, para lo cual tuvo que destruir también el área verde que corría en paralelo, entre la banqueta y la ciclopista original.



Pioneros de esta ciudad marcharon esta mañana del kilómetro cero al 3.5, donde se ubica Villas Pescadores, demandando que se revierta lo hecho por Fonatur, al considerar que se trata de un despojo a la nación, toda vez que la ciclopista, diseñada por el arquitecto paisajista Mario Scjhetnan, existe antes de que se comercializaran los predios y forma parte del proyecto Cancún.



“Esta ciclopista es uno de los espacios más queridos por los cancuneses. Desde su creación, como parte integral del proyecto Cancún, fue adoptada por residentes y turistas como el lugar favorito para ejercitarse y salir a tomar el aire fresco. El kilómetro cero es el lugar de reunión por excelencia de cientos de deportistas que usan la ciclopista para sus entrenamientos”.



“A diario se ven personas de todas las edades caminando, trotando, desplazándose en patines o patinetas, madres empujando a sus bebés en carreolas, gente en bicicleta e incluso triciclos avanzando a través de los 10 kilómetros de esta cinta asfáltica que fue concebida por los hermanos arquitectos Landa Verdugo a principios de los años setenta”, indicó Tiziana Roma.



Esta ciclopista, trazada originalmente en forma serpenteante, va flanqueada a sus costados por áreas verdes; a un costado, colinda con los inmuebles localizados a lo largo de los 10 primeros kilómetros de la zona hotelera y, al otro costado, con la banqueta, lo que permite que la integridad de sus paseantes esté asegurada. Por debajo corre la berma de servicios, el cableado de telefonía y luz, explicó.



Roma, pionera de Cancún y especialista en la historia y defensa de su patrimonio histórico, tangible e intangible, narró que en días pasados el nuevo propietario de un lote en el fraccionamiento “Villa de Pescadores” se apropió del tramo de ciclopista que se ubica frente a dicho conjunto y destruyó la cinta asfáltica; para reponerla, Fonatur construye una "nueva" al lado de la banqueta.



– Carece Fonatur y particulares de anuencia



Las obras hechas por el Fondo carecen de la anuencia que debió haberse tramitado ante la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano de Cancún, indicó el titular de la dependencia municipal, Francisco Javier Zubirán Padilla, quien ordenó ayer la suspensión de los trabajos, cuando el caso le fue denunciado.



El funcionario dijo que al tratarse de una situación inédita, deben revisar si Fonatur será o no acreedor de la multa que, en caso de un particular, se hubiese aplicado, al desarrollar obras sin cumplir con la tramitación de la anuencia correspondiente.



Siguiendo el ejemplo del Fonatur, el hotel Temptation, propiedad del empresario Diego de la Peña, también ha destruido un tramo de la ciclopista como parte de la remodelación del lugar.



Para Tiziana Roma, el asunto va más allá de la alteración de una simple ciclopista, ya que ésta forma parte de lo que el ayuntamiento de Benito Juárez, en sesión de Cabildo, decretó –el 14 de septiembre pasado- como uno de los 34 elementos del primer inventario del patrimonio cultural de la ciudad, sin contar con que se trata de la primera ciclopista construida en México.



– Ciclopista se mantendrá: Fonatur



Por separado, el Fonatur negó que se tenga contemplado eliminar o recortar la ciclopista, pues –argumentó- se trata de “un nuevo trazo” que “beneficiará” a los usuarios, al añadírsele ocho metros en la entrada de Villas Pescadores, “ya que este tramo no cuenta con ella”.



Los trabajos iniciaron el 27 de diciembre pasado y para su terminación está pendiente un colado de 24 metros lineales.



“Debido a la flora que se encuentra en sitio y en algunos tramos, la ciclopista se movió a un costado de la banqueta para no afectar la vegetación”, se lee en la postura oficial del Fonatur, firmada por su delegado, Luis Fernando Cervantes Mondragón.



El funcionario omitió señalar que al haber “movido” la ciclopista, no sólo se destruyó y desapareció el área verde paralela, sino que además se talaron árboles. No mencionó por qué incumplieron los trámites ante Desarrollo Urbano y la Dirección de Ecología para obtener la anuencia y autorizar la tala de los árboles, respectivamente.



Tampoco aclaró que el predio en “Villas Pescadores”, frente al tramo de la ciclopista destruida y repuesta a un costado, se vendió a un particular, de acuerdo a lo que él mismo informó ayer a Tiziana Roma, a quien argumentó que el Fonatur ha venido apropiándose de propiedad privada para realizar infraestructura pública.



“En pocas palabras nos dijo que, a lo largo de la historia de Cancún, Fonatur había invadido espacios de propiedad privada, que se había excedido en la propiedad pública y que lo que estaba haciendo es prácticamente devolverle a su legítimo dueño su terreno original”, dijo Roma.



– "Beneficia Fonatur a particular"



Roma y otros pioneros de Cancún pidieron una explicación a Cervantes Mondragón, quien les informó que para montar la ciclopista original –años atrás- avanzaron sobre propiedad privada y ahora tuvieron que reponerle el tramo “alterado” al nuevo propietario en “Villas Pescadores”.



La activista aclaró al funcionario que eso es falso, porque la cicloplista fue construida antes de que se vendiese cualquier terreno en zona hotelera, pues formaba parte del proyecto “Cancún”, desarrollado por el entonces Infratur. El acuerdo luego de la reunión fue revisar el caso.



La entrevistada añadió que autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez le informaron que el comprador del predio en “Villas Pescadores” fue el empresario gasolinero, Ricardo Vega Serrador.



“Con esto que destruyeron le van a dar esa parte de la ciclopista destruida al nuevo dueño de ese pedazo de Villas Pescadores, que es nada más y nada menos que Ricardo Vega”, indicó Roma.



Durante el sexenio del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el llamado Zar de las Gasolineras desarrolló irregularmente una gasolinera en la zona hotelera, se hizo de predios en el polémico “Malecón Tajamar” y es acusado de comprar terrenos en Xcacel-Xcacelito, en la Riviera Maya, comprados al Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado (IPAE), que se los adjudicó despojando a empresas españolas, así como de los terrenos del CREA en la zona turística de Cancún, a través de prestanombres.