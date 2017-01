Acuerdo de EPN culpa a IP de alzas y no al gasolinazo: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La propuesta inicial que presentó el gobierno en torno al nuevo pacto económico fue polarizante, porque señalaba a los empresarios como los culpables de las alzas de precios, y pedía a la sociedad ser la vigilante para evitar aumentos, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.



Aunque se eliminó esa visión, dijo que el documento final sigue siendo incompleto porque no se incluyeron temas fundamentales, además de que se dejó fuera a los gobernadores, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales.



El líder patronal afirmó que "hay receptividad limitada de la Secretaría de Hacienda".



Para de Hoyos hace falta iniciar un diálogo nacional en lugar de "culpar a los empresarios de los errores del gobierno".



Reiteró que entre las propuestas que debieran integrarse son: La deducibilidad de las prestaciones sociales o disminuir los ingresos por impuestos a las gasolinas, al existir un margen de un peso por litro de gasolina.



Revisar programa sociales que están duplicados y que han sido señalados por irregularidades.



En conferencia de prensa De Hoyos explicó que además de que no se incluyeron propuestas básicas se hizo en tres días y reiteró que el documento final se les dio dos horas antes de firmarán el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.



"Hubo poco espacio para la negociación, para la discusión y el consenso, las prisas no son buenos consejeros en proyectos tan relevantes como estos", reiteró.