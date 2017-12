Cárdenas advierte que militares podrían tomar decisiones políticas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Respaldado por Emilio Álvarez Icaza y el senador Alejandro Encinas, el tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, exigió frenar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues lanzó la advertencia de que las autoridades militares podrían tomar decisiones políticas y el rumbo del país.



Al inaugurar el encuentro nacional "Recuperar nuestro territorio", de la asociación Por México Hoy, el ingeniero Cárdenas y diversas personalidades se pronunciaron de manera firme y categórica en contra de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior.



"Un paso indispensable para garantizar la integridad del territorio y la no fractura de la población, es frenar e impedir la aprobación de la iniciativa de ley de seguridad interior.



"No podemos permitir que sea la autoridad militar la que se imponga sobre la autoridad civil y la que tome las decisiones políticas y los rumbos, al final de cuentas, que pueda tomar nuestro país en su desarrollo", expresó.



El ex ombudsman internacional, Emilio Álvarez Icaza, coincidió en impedir la Ley de Seguridad Interior.



"No puede avanzar la política de militarización del país, que es así, la militarización del territorio. Esta ley hace permanente la presencia de los militares en el territorio y pone en riesgo a los defensores y defensoras del mismo territorio", expuso.



El senador independiente Alejandro Encinas advirtió que con la Ley de Seguridad Interior se "pretende entregar el control político y el territorio a las fuerzas armadas".