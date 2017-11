Los gorditos no son felices, dice funcionaria de Durango

DURANGO, Durango(SUN)

"A las cosas hay que decirles por su nombre, los gorditos no son felices", dijo la siquiatra María Martha Palencia Núñez, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Durango, durante las jornadas "Hacer México" de la Casa Lamm, quien además expresó que quienes se embarazan de los "cholos" no tienen autoestima.



La ex candidata a diputada federal en el Distrito 01 por el Movimiento Ciudadano en el 2015, en su ponencia "Mujer y salud. Una gran oportunidad ciudadana", realizó una serie de expresiones donde un gran número de personas se sintieron aludidas y lo refieren a través de las redes sociales.



"A las cosas hay que decirles por su nombre. No se trata de hacer sentir mal a las gentes pero sabemos muy bien que los gorditos no son felices, no conozco ni una gordita ni un gordito feliz, cuando estamos subiditos de peso sí nos deprimimos", externó en su participación.



Refirió que los problemas de obesidad predominan en el país, y explicó que las mujeres gordas no son felices, tienen más riesgo de morir debido a un ataque del corazón, además las enfermedades de transmisión sexual son más peligrosas en ellas.



En su conferencia también habló sobre los altos índices de embarazo en adolescentes que prevalecen a nivel nacional. "A veces una mujer educada en el TEC sale embarazada del cholo de la esquina, demostrando que tiene falta de autoestima".



Luego precisó: "en Durango se usa la palabra cholo como sinónimo de grupo de gente con ciertas características y sabemos que los cholos son personas que muchas veces no asisten a la escuela".



"Muchas chicas se embarazan durante la adolescencia de muchachos que no tienen estudios, que están solamente en las esquinas, o lo que es conocido aquí en México como 'ninis', ni estudian ni trabajan".



La funcionaria municipal comentó que muchas mujeres trabajan en puestos vendiendo gorditas o tortas, cuando tendrían que estar en lugares donde les permitan tomar decisiones de la política pública.



"Hay muchas haciendo gorditas, muchas haciendo tortas, hay muchas lavando ahorita pero realmente queremos que estén en la toma de decisiones. Las políticas públicas están hechas por hombres cuando seríamos nosotras las indicadas para hacerlas porque sabemos lo que sentimos al ser violentadas".