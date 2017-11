Político dice que se tomó 2 mezcales antes de junta con afectados por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo Becerra, comisionado para la reconstrucción tras el sismo en CDMX, llega a reunión con vecinos de Zapata 252 en la @DelegacionBJ, presuntamente alcoholizado, y estos lo increpan pic.twitter.com/453Qa0Cwp5 — Periódico Excélsior (@Excelsior) 9 de noviembre de 2017

Ricardo Becerra, comisionado para la reconstrucción tras el sismo en CDMX, llega a reunión con vecinos de Zapata 252 en la @DelegacionBJ, presuntamente alcoholizado, y estos lo increpan pic.twitter.com/bZbav53ZVi — Periódico Excélsior (@Excelsior) 9 de noviembre de 2017

Ricardo Becerra, comisionado para la reconstrucción tras el sismo en CDMX, llega a reunión con vecinos de Zapata 252 en la @DelegacionBJ, presuntamente alcoholizado, y estos lo increpan pic.twitter.com/Se4IOCD6BX — Periódico Excélsior (@Excelsior) 9 de noviembre de 2017

El comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, reconoció que previo a la reunión con vecinos de Zapata 252, se comió un mole y bebió dos mezcales, pero "adoptaremos la política de cero mezcales en adelante".Ayer miércoles se dio a conocer un video en el que se muestra el momento en que una vecina cuestiona al comisionado por haberles informado que el edificio sería demolido cuando en realidad sería reparado, mientras que otro de los asistentes señala que había acudido en estado inconveniente.Esta mañana de jueves, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Ricardo Becerra explicó que previo a su visita al campamento de Zapata 252, visitó la zona de Tláhuac, ahí "me invitaron a comer como a la 13:00-13:30 y pues me ofrecieron un mole bastante bueno, la verdad, y dos mezcales, eso fue lo que pasó. De ahí me fui corriendo, se han de imaginar que en el trayecto, a comer algo más, y a las cinco estuve en Zapata. Ahí llegamos y cometimos un error y por supuesto, pedir una disculpa si es que alguien se sintió ofendido por tal error, como llevamos los expedientes de varios predios, tenía que ir a Zaratoga, luego a Pacífico y ya venía de Tláhuac, los papeles en el camino se traspapelaron".Antes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no se tolerará ninguna conducta indebida, aunque por el momento Ricardo Becerra mantendrá el nombramiento."Nosotros no vamos a tolerar, ni solapar ninguna conducta que se haga de manera indebida, pero también estoy atento a escuchar. He tenido una plática y una explicación por parte del comisionado", dijo.