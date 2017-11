Inflación repunta ligeramente y llega a 6.37 en octubre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La inflación repuntó ligeramente en octubre producto principalmente del incremento en electricidad luego de que concluyera el programa de subsidios por la temporada de verano, así como la regularización en el cobro de algunos servicios en la Ciudad de México como el transporte colectivo Metro, después del sismo del 19 de septiembre pasado.



Durante décimo mes del año el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un incremento de 0.63% respecto al mes anterior, la tasa más alta para dicho mes desde octubre de 2011. Resultado de lo anterior la inflación anual llegó a 6.37%, tasa ligeramente superior al 6.35% reportado en septiembre, pero inferior al 6.66% alcanzado en agosto, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios y tarifas son más volátiles, registró un aumento de 0.25% mensual y una variación anual de 4.77%; por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 1.76% mensual, obteniendo de este modo una tasa anual de 11.40%.



Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.22% y los de los servicios 0.28% mensual.



Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios presentó una disminución de 1.88%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 4.15% respecto al mes anterior; dicha alza fue consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del programa de subsidio a las tarifas eléctricas de verano en 15 ciudades del País.



Por otra parte, durante octubre de 2017 el Índice Nacional de Precios Productor Total, excluyendo petróleo, presentó un aumento de 0.94% a tasa mensual, alcanzando una variación anual de 5.27%, tasa superior al 4.5% reportado en septiembre, pero inferior al 5.64% alcanzado en agosto.