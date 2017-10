Suspenden operaciones en aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

Las operaciones de vuelos comerciales privados en el aeropuerto internacional de Culiacán fueron suspendidas a causa que un avión militar de carga sufrió una falla mecánica en la cabecera de retorno de la pista principal que impide, el ascenso y descenso de aeronaves.



En un comunicado emitido por las autoridades del aeropuerto, establecen que una falla en el tren de aterrizaje de una aeronave tipo Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana motivó que ésta quedara inmovilizada en la Cabecera 20 de la pista principal.



Se dio a conocer que este accidente que se produjo al dar vuelta en la zona de retorno, no pone en riesgo a las instalaciones aeroportuarias, ni a los usuarios.



El avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, con carga, se preparaba para iniciar sus maniobras de despegue, por lo que al dar la vuelta, en la zona de retorno para enfilarse a la pista, su tres de aterrizaje sufrió una fractura, por lo que la aeronave tuvo que ser detenida.



Dada la capacidad y el peso de la aeronave militar, esta no pudo ser remolcada, por lo que técnicos del aeropuerto y del ejército trabajan en la reparación del daño que registró, a fin de espejar la pista y permitir que se abra las operaciones comerciales y privadas.



El primer vuelo que no pudo ser operado por la línea Viva Aerobús fue el número 1137, con destino a Monterrey, en virtud que se cerró el uso de la pista.



Los vuelos 1412 de Volaris, procedente de la ciudad de Tijuana, con horario de arribo a las 15:56 de la tarde y el Viva Aerobús, procedente de la Paz, Baja California, fueron desviados para su aterrizaje, en el aeropuerto internacional de Mazatlán.



En su escueto reporte, las autoridades del aeropuerto, informaron que se desconoce el tiempo que tarde en ser reparado el avión militar, para que se reabra las actividades de las líneas aéreas comerciales y privadas.



Este lunes se tienen programados durante el transcurso de la tarde y noche salidas de Culiacán a las ciudades de México, Chihuahua, Ciudad de México Guadalajara y Tijuana, operadas por diversas líneas aéreas, los vuelos están en calidad de demorados.