Luege Tamargo renuncia al PAN; Anaya es el AMLO del blanquiazul, dice

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, entregó su carta renuncia a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), luego de 32 años de militar en el blanquiazul.



En entrevista señaló que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, es el Andrés Manuel López Obrador del blanquiazul, "López Obrador es un enfermo mental de la autocracia, el dirigente que todo lo tiene que hacer, Acción Nacional es contrario y depende de sus órganos, y Ricardo Anaya ha emulado tomando decisiones que no le competen", externó.



Luege Tamargo dijo que su salida del partido obedece a una decisión personal, y no por imitar a la ahora ex panista, Margarita Zavala; añadió que si bien van en paralelo, él ya había externado desde antes su definición.



"Yo ya tenía prevista mi salida desde antes que ella lo decidiera. Me solidarizo con Margarita la voy a apoyar, pero mi decisión es totalmente personal. Yo incluso comenté que lo haría independientemente de lo que ella decidiera", aseveró.