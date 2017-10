Conceden amparo a coacusado de Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un tribunal federal concedió un amparo a José Manuel Díaz Flores, coacusado de Elba Esther Gordillo Morales en el proceso penal que enfrenta la ex lideresa magisterial por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Con dos votos a favor el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México resolvió conceder el amparo a Díaz Flores contra el auto de formal prisión que le fue dictado por defraudación fiscal cometido en el año 2009.



La sentencia fue dictada el pasado 5 de octubre. El beneficio no implica la libertad de Díaz Flores pues aún tiene pendientes dos juicios por lavado de dinero y delincuencia organizada y otro por defraudación fiscal, este último no es un delito grave.



José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez fueron señalados por la Procuraduría General de la República en las acusaciones contra la ex representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por fraude al fisco entre 2008 y 2011 además de formar parte de una red de delincuencia organizada y lavado de dinero con Elba Esther Gordillo.



El fraude que se les imputa fue por declarar ingresos menores a los que recibían con lo que provocaron un quebranto por 38 millones de pesos.