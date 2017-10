Inflación cede tras sismo, luego de 14 meses al alza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de 14 meses consecutivos al alza, la inflación comenzó a reducir su avance debido a que en la Ciudad de México los transportes eléctricos como el Metro prestaron de forma gratuita sus servicios debido al sismo del pasado 19 de septiembre, así como la baja en el precio del jitomate, tomate y servicios de telefonía móvil, de acuerdo con información del Inegi



Durante septiembre de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de mensual de 0.31%, con lo que la tasa de inflación anual se ubicó en 6.3%, cifra inferior al 6.66% registrada en agosto pasado.



Entre los bienes y servicios cuyos precios a la baja contribuyeron más a contener la inflación en septiembre, fueron: jitomate con una diminución mensual de 20.18%; metro o transporte eléctrico, -23.49%; tomate verde, -17.71%; servicio de telefonía móvil, -3.72%; servicios profesionales, -11.93; plátanos, -10.80%; servicios turísticos en paquete, -3.29%; aguacate, -7.20%; transporte aéreo, -6.97%; y el pollo, -0.94%.



Por el contrario, los productos cuyos contribuyeron más al alza fueron: cebolla con un incremento mensual de 44.89%; gas doméstico LP, 4.61%; Gasolina de bajo octanaje, 1.46%; papa, 16.71%; primaria, 4.42%; secundaria, 4.15%; automóviles, 1.00%; vivienda propia, 0.14%; preescolar, 4.55%; y Universidad, 0.87%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un alza mensual de 0.28% y una tasa anual de 4.80%; en tanto que el índice de precios no subyacente reportó un incremento mensual de 0.41% y de 11.28% anual. Al interior del índice de precios subyacente, el subíndice de las mercancías subió 0.33% y el de los servicios 0.24%.



Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios retrocedió 0.06%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.72%.