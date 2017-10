Urge agro fondear su defensa en TLC

CIUDAD DE MÉXICO()

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) se está quedando corto de recursos para seguir sufragando los servicios de una consultoría internacional que contrató para que negocie a favor del campo mexicano en la renegociación del TLC.



Bosco de la Vega, presidente del CNA, informó que hace unas semanas el organismo envió a sus 300 socios una carta en la que les pide su apoyo para seguir costeando la defensoría no sólo para ese tratado comercial, sino también para las negociaciones de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) 53 con Brasil y 6 con Argentina.



Aunque sin revelar a cuánto asciende el gasto por dicho servicio, aseguró que el costo es considerable y en dólares y que el apoyo requerido es por seis meses.



ACCEDE LA MITAD



En entrevista posterior a una visita que hizo al Estado, el líder del CNA detalló que hasta ahora unos 150 socios ya accedieron a fondear este servicio de consultoría.



"Ahorita estamos en una campaña financiera pues tenemos que juntar recursos para todos los compromisos financieros que traemos con los despachos en Washington (por el TLC), traemos el tratado con Europa, los ACEs y traemos un gasto de alto nivel y quisimos rodearnos de gente de primer nivel para, junto con nuestro Gobierno, tomar las mejores decisiones.



"Esto que es el TLC nos va a marcar en los próximos 25 años y el sector agroalimentario no se puede dar el lujo de no tener a los mejores asesores con nosotros. Son 400 productos los que representamos y se necesita de gente que conozca de reglas de origen de comercio, de sanidad e inocuidad, si no nos rodeamos de los mejores asesores nos puede costar un sector productivo", dijo De la Vega.