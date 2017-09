Padres demandan a clínica en Mérida por muerte de bebé

MÉRIDA, Yucatán(SUN)

La inesperada muerte de un bebé de un año de edad, quien fue objeto de una operación ambulatoria, provocó la denuncia de una clínica privada ubicada al norte de Mérida y en contra de dos médicos que atendieron al niño.



Los padres afectados, Santiago y Mónica, usaron las redes sociales para denunciar los hechos y señalaron que al menor se le practicó una cirugía ambulatoria, pero tras esa intervención comenzó a tener complicaciones que derivaron en su fallecimiento el pasado 19 de agosto.



Afirman que el niño presentó dolores estomacales, diarrea, así como fluidos pestilentes y de color verdoso, sin que en la citada clínica les explicaran las razones.



Indicaron que las autoridades de ese hospital privado se han negado a darles el expediente del menor, para conocer las causas que ocasionaron su fallecimiento, pues la cirugía que se le practicó era de menor riesgo en uno de sus testículos.



"Estamos muy indignados, molestos, dolidos, porque no podemos decir después de casi un mes, de qué falleció nuestro amado Fabrizio", declararon en rueda de prensa.



Precisaron que ya existe un proceso legal en contra de los médicos Francisco y Willhem de la clínica privada porque ambos trataron al menor y porque durante los días que estuvo hospitalizado no pudieron informarles lo que pasó.



"Es muy fuerte lo que estamos pasando, no queremos que ningún niño muera por negligencia de esa gente, tal como ocurrió con nuestro hijo", sentenció Sosa Cerón.



Los directivos del hospital privado no han hecho ninguna declaración sobre este caso.