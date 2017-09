Con perros, buscan a policía bajo los escombros en Juchitán

JUCHITÁN, Oax(SUN)

El olfato de Eco, Frida y Evin, son importantes en este momento.



En ellos recae gran parte del trabajo para encontrar a Juan Jiménez Regalado de 36 años de edad, que sigue entre los escombros del Palacio Municipal de Juchitán, lugar del que no pudo salir al momento del sismo registrado la noche del jueves.



En los caninos está la esperanza de los familiares de encontrar aún con vida al policía municipal que no pudo salir del edificio.



Las labores de rescate continúan. Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México Policía Federal remueven entre los escombros para encontrar a Juan, quien lleva más de 24 horas atrapado. Hasta el momento no se sabe si continúa con vida.



Desde hace 18 años es policía municipal, Juan no pudo salir. Por más que le gritaban sus compañeros no respondió. Se había quedado dormido.



"Es muy responsable con su trabajo. Lo que más le importa es su familia y su trabajo, por desgracia se quedó atrapado", comenta Rosa, su hermana.



Mientras las máquinas siguen moviendo los escombros, los familiares se suman a las labores de rescate.



"Mi hermano se encontraba en el último piso, se durmió, no escuchó a sus compañeros, no sintió el temblor", señala su hermana.



Irma López, esposa de Juan, y sus hijos de 18, 17 y 12 años, esperan el rescate con vida. No pierden la esperanza.



¡Silencio! Gritó uno de los marinos rescatistas. Entre la pared del marcado y el escombro, el rescatista escuchó un grito, un llamado de auxilio.



De inmediato las máquinas comenzaron a trabajar para remover los escombros y liberar espacio.



Uno de los rescatistas entra por el hueco logrado. Pasan unos minutos, sale. "No hay nada".



Pero el llamado de auxilio fue real, así que mueven más escombros para llegar al lugar ubicado. Ahí donde podría estar Juan.