Aeroméxico emite alerta por huracán "Franklin" en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Debido a la contingencia por el huracán "Franklin", Aeroméxico emitió la siguiente alerta:



Aeroméxico no cobrará el cargo por cambio de fecha de salida, regreso o vuelo, siempre y cuando se solicite entre el 10 y 13 de agosto de 2017.



Se condona la diferencia de tarifa cuando se solicite el cambio de fechas en la misma ruta, en caso de no encontrar disponibilidad en la clase en que se expidió el boleto, siempre y cuando la protección se realice en la misma cabina.



Se permite el cambio de ruta siempre y cuando la protección se realice en la misma cabina, en caso de no encontrar disponibilidad en la clase en que se expidió el boleto, se deberá pagar la diferencia correspondiente.



Si el pasajero decide no utilizar el servicio, el boleto cuenta con un año de vigencia a partir de la fecha de expedición.



Es importante mencionar que Aeroméxico no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente entre las ciudades afectadas como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros”, indicó la aerolínea.



Este programa aplica para vuelos cancelados por la entrada del huracán Franklin desde y hacia Veracruz.



Aplica para clientes con boleto propio o interlineal que tengan reservación confirmada para servicios de Aeroméxico (series AM001 a AM3999, AM4400 – 4499, AM8500-8899).



Los pasajeros pueden consultar el sitio web de la aerolínea para conocer cualquier cambio con respecto a esta contingencia.