Sin casos de fiebre amarilla en México: Narro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hasta el momento no ha llegado a México ningún caso de fiebre amarilla, por lo que la Secretaria de Salud se mantiene alerta ante la presencia de este padecimiento en el País.



Al participar en la Primera Cumbre de Salud Pública el secretario de Salud, José Narro Robles, explicó que se han presentado brotes de fiebre amarilla en países como Brasil, Bolivia y Venezuela, pero desde 1923 no se ha presentado un caso urbano en México por esta enfermedad, la cual es transmitida por el mosquito, Aedes aegypti, es el mismo vector del chikungunya, zika y dengue.



"Hay muchos otros desafíos en materia de salud, las enfermedades transmisibles por vector como el zika, chikungunya y la amenaza de fiebre amarilla, porque es el mismo mosco. Desde 1923 no tenemos fiebre amarilla urbana, hay brotes no urbanos en países como Brasil, Bolivia, Venezuela, hay que atender esos riesgos, hacer mejor uso de los recursos", dijo.



Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, aseguró que hasta el momento no ha llegado ningún caso de fiebre amarilla al país, sin embargo, pidió estar muy atento a cualquier sintomatología que se presente.



Indicó que las medidas preventivas que se seguirán contra la fiebre amarilla serán las mismas que se han implementado para combatir el zika, chikungunya y dengue puesto que se trata del mismo mosco; llamó a la población que viajará a esos países aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.



"Hay un brote, una epidemia en Sudamérica, hay que estar muy atentos ante cualquier sintomatología compatible con fiebre amarilla que pudiera llegar al País, no ha llegado. Nuevamente el enemigo no es la fiebre amarilla, el zika, el dengue, el chikungunya, es el mosquito transmisor de estas enfermedades. No es una enfermedad letal, existe una vacuna para ello que no se aplica de manera generalizada sino a los viajeros que van a lugares donde hay fiebre amarilla", indicó.



El 29 de marzo la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje ante los casos confirmados de fiebre amarilla en Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Suriname; recomendó a los viajeros tomar precauciones cómo es la aplicación de la vacuna.