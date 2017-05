Lanza el PRI video en contra de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

.@lopezobrador_ más de 20 años y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores y tu partido. ¿Eres tan inocente o cínico? pic.twitter.com/fMbkDVYl9d — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 9 de mayo de 2017

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, arremetió otra vez contra Andrés Manuel López Obrador al que le pregunta si es “tan inocente o cínico” por no darse cuenta de la corrupción de sus colaboradores y partido.“@lopezobrador_ más de 20 años y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores y tu partido. ¿Eres tan inocente o cínico?”, pregunta el priista en redes sociales.En el video, Ochoa Reza enumera casos como los videoescándalos de René Bejarano y Carlos Imaz, los de Gustavo Ponce, o el de Eva Cadena.En el video, el priista afirma que al paso de los años hasta parece que López Obrador es inocente.“Tan inocente… como René Bejarano, el señor de las ligas; tan inocente… como Gustavo Ponce, el secretario apostador en Las Vegas; tan inocente… como Eva Cadena, la diputada de Morena del medio millón; tan inocente… como sus amigos Los Abarca que son de terror”, enfatiza Ochoa.