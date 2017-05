Reportan que abandonó México testigo de sobornos a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El directivo de Odebrecht que atestiguó supuestos sobornos en Pemex, abandonó México, reporta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.Luis Alberto de Meneses Weyll, quien es testigo importante en la trama de corrupción que ha sacudido a Latinoamérica, dejó la dirección de la filial mexicana de Odebrecht hace un par de semanas.Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuestionó a la PGR sobre si había interrogado a Weyll antes de que éste abandonara México y la dependencia contestó que en respeto al debido proceso no podía contestar al respecto.También se solicitó una entrevista con Weyll antes de que dejara su cargo, pero ésta fue negada.No obstante, Grupo Odebrecht reveló que colabora con las autoridades mexicanas para esclarecer el testimonio de uno de sus ex altos ejecutivos, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quien declaró ante el Supremo Tribunal de Brasil que en noviembre del 2014 recibió una petición para entregar 5 millones de dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.“Considerando que dicho expediente está bajo reserva, no hay nada que declarar por el momento”, indicó su oficina en México ante la petición de MCCI.También se solicitó una entrevista con Emilio Lozoya quien explicó que por el momento ha decidido no hablar ante los medios de comunicación.Weyll llegó a dirigir la filial mexicana de Odebrecht en 2010, justo el año en que empezaron a fluir los sobornos a cambio de obra pública, hasta sumar 10.5 millones de dólares en 2014, según testimonios judiciales en EU.En su gestión al frente de Odebrecht México logró contratos de obra con Pemex por asignación directa por alrededor de mil 500 millones de dólares, se asoció con el gobierno de Javier Duarte y participó en los preparativos de reuniones de su jefe, Marcelo Odebrecht, con la presidenta brasileña Dilma Rousseff y con el mandatario mexicano Enrique Peña.Weyll es -además- un testigo importante en el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht. Aunque no está acusado formalmente, aparece en el expediente de la Fiscalía brasileña que investigó el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Dilma Rousseff y antes de llegar a México participó en los contratos que desencadenaron una orden de arresto contra el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, por corrupción.En un expediente de las autoridades brasileñas, aparecen las transcripciones de mensajes interceptados que intercambiaban Luis Weyll y Marcelo Odebrecht, previo a la visita que en mayo de 2015 realizó a México la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff.Marcelo y Dilma se reunieron el 26 de mayo de 2015 en la ciudad de México, y tan sólo 24 días después de ese encuentro, el empresario constructor fue arrestado por la Policía Federal brasileña, acusado de corrupción.Según la confesión de Marcelo Odebrecht, la reunión en la ciudad de México fue para advertirle a Dilma que los investigadores brasileños estaban cerca de descubrir las transferencias que había realizado a su campaña presidencial, aunque ella negó cualquier pago ilegal.MCCI tiene copia del expediente en el que la Fiscalía brasileña hace referencia de la visita de Dilma a México, así como de los mensajes descubiertos en el teléfono celular incautado.Luis Weyll también aparece ligado a una obra que Odebrecht ejecutó en Perú a sobrecosto, y por la que acusan de corrupción al ex presidente Alejandro Toledo.Antes de llegar a México, Weyll había sido directivo de la filial de Odebrecht que construyó la carretera Interoceánica que enlazó a Perú con Brasil. En documentos obtenidos por MCCI, aparece como el personaje que negociaba con las autoridades peruanas las ampliaciones millonarias de contratos.Fue precisamente mediante estas ampliaciones que el costo de la carretera se multiplicó: de mil millones de dólares que costaba inicialmente pasó a más de 3 mil millones.Por esta obra inflada se acusa por corrupción al ex presidente peruano Alejandro Toledo, a quien se acusa de haber recibido sobornos por 10 millones de dólares, que fueron transferidos a cuentas de empresas ‘de papel’ que un amigo tenía en Londres.Para consultar la investigación completa da clic aquí.