Niegan amparo a "El Güero" Palma

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez federal negó el amparo a Héctor Jesús “El Güero” Palma Salazar contra el auto de formal prisión emitido por un juez de Nayarit por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos agentes de la policía judicial en 1995.



El pasado 26 de abril, el juez Primero de Distrito de Amparo en materia penal en el estado de Nayarit sobreseyó y negó la petición de amparo de Palma Salazar con la que pretendía echar abajo el auto de formal prisión emitido en su contra.

De acuerdo con el expediente judicial aún no han sido notificadas todas las partes interesadas de la decisión del juez.



La sentencia aún no es firme pues Palma Salazar todavía puede recurrir a la revisión para que un Tribunal Colegiado revise si fue o no correcto negarle el amparo.



La acusación que pesa contra el capo es la primera que encontró el gobierno federal para mantenerlo recluido luego de su liberación de una cárcel de los Estados Unidos y posterior deportación en junio del año pasado.



En la causa penal 136/2016 el juez del Fuero Común de Tepic, Nayarit tuvo por acreditada su probable responsabilidad en el homicidio del subcomandante de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras y su escolta José Cruz Guerrero.



Según las investigaciones, Contreras operaba bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa y posteriormente comenzó a laborar para el Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, razón por la que supuestamente el 18 de mayo de 1995, Palma Salazar ordenó su muerte y la de su escolta.



En consecuencia, el narcotraficante permanece en el Centro Federal de Readaptación Social “Altiplano” desde donde rindió su declaración preparatoria vía exhorto ante un Juzgado del Estado de México.



En el caso del homicidio de Contreras y Cruz, las investigaciones indican que también participó Valerio Palma Salazar “El Vale”, hermano de “El Güero”; José Ramón Laija Serrano “El Coloche” y Jorge Luis Navarrete Báez “El Cholo”, identificados como operadores de los narcotúneles del Cártel de Sinaloa.



En julio del año pasado otro juez federal inició un segundo juicio al capo por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud cometido durante su reclusión en el penal de Occidente, en Jalisco, entre 1995 y 2007.



El caso es conocido por el juez Cuarto de Distrito en procesos penales del Estado de México quien recibió el expediente consignado por la Procuraduría General de la República en 2012, por lo que se inició la causa penal 370/2012.



Palma Salazar fue deportado a México en junio de 2016 luego de haber pasado nueve años en diferentes cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.