Peligra la Reforma Educativa con López Obrador: Nuño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En entrevista para EL IMPARCIAL el titular de la SEP criticó la posibilidad de que el líder nacional de Morena quiera regresar al viejo sistema educativo en el que los grupos de maestros controlen las nuevas plazas del servicio docente.



Señaló que AMLO no quiere que exista un proceso en donde los maestros en toda la libertad puedan ganarse los lugares a través de su mérito y de su esfuerzo porque pretende controlar a los docentes.



"No quiere el nuevo modelo educativo porque no quiere mexicanos críticos que aprendan a aprender y a pensar y que puedan demandar con toda fuerza sus derechos, él lo quiere son súbditos", refirió el secretario de Educación Pública.



En otros temas, Aurelio Nuño Mayer habló del nivel educativo de Sonora a nivel nacional y de los avances y retos de la Reforma Educativa, de sus aspiraciones para 2018 y dio su opinión de personalidades de la política.



¿Cómo se encuentra Sonora en educación a nivel



nacional?



Sonora es un Estado que va a la vanguardia, una muy buena noticia es que en la última evaluación del desempeño de los maestros y maestras de todo el País, Sonora obtuvo los resultados más altos, esto habla de su profesionalismo, de su compromiso, de sus dedicación, de su talento y por supuesto del extraordinario trabajo que están haciendo tanto la Gobernadora como su secretario de Educación.



¿Cuál considera que es el reto que tiene la educación en México?



Es múltiple, por eso estamos en un proceso de cambio tan profundo, primero con la Reforma Educativa y ahora con el Nuevo Modelo Educativo que es un cambio básico en todos los pilares de la educación; el primero es el cambio pedagógico, dejar atrás un modelo basado en la memorización para que ahora los niños puedan aprender a aprender, es decir que aprendan a razonar, aprendan a discernir, aprendan a generar hipótesis, vamos a incluir en el currículum las habilidades emocionales para que aprendan a conocerse a sí mismos, sepan trabajar en equipo, sepan hablar en público, vamos a incluir el inglés en un proyecto para que en 20 años el nivel básico pueda ser bilingüe.



Hay un grave problema con la deserción en preparatoria en el País y en Sonora, ¿qué hacen para atenderlo?



De dos maneras, con becas y con una mayor relación entre el sistema educativo y el sistema productivo que haga que los jóvenes vean un espacio de esperanza de que lo que están estudiando va a tener un reflejo en la vida laboral y con eso hemos logrado disminuir la deserción, hemos pasado del 15% de deserción al 12%, incrementado becas y proyectos de educación dual en el que los jóvenes estudian la teoría en la escuela y después tienen la práctica en una empresa y desde entonces empiezan a ganar un sueldo de 4 mil pesos mensuales, 2 mil que aporta la empresa y 2 mil de beca.



¿Qué pendientes dejará este sexenio en la Reforma Educativa?



Más bien diría en lo que tenemos que avanzar antes de concluir el sexenio, ya tenemos el Nuevo Modelo Educativo y tenemos que lograr tener los nuevos planes de estudio, los nuevos libros, la capacitación de los maestros y por supuesto que sigan ocurriendo todos los procesos de profesionalización, formación y evaluación continua de los maestros.



Tenemos que seguir avanzando en materia de infraestructura, parte de este modelo tiene un programa que se llama "Escuelas al CIEN" en el que estamos invirtiendo 50 mil millones de pesos para arreglar 33 mil escuelas en todo el País, aquí en Sonora la inversión es de mil 300 millones de pesos para arreglar casi mil escuelas, y yo diría que con eso estaríamos dejando las bases des este nuevo modelo educativo para que se pueda continuar más adelante.



Los opositores a la Reforma Educativa en Sonora insisten en que los cambios generados no son buenos, ¿cuál sería el mensaje para ellos?



Que no lo comparto, yo creo que estamos ante uno de los cambios más profundos del sistema educativo, estamos transformando un sistema, estamos desechando viejos vicios como la venta y la herencia de plazas para sustituirlo con este modelo en el que los maestros puedan construir una carrera a partir de su propio mérito y de su propio esfuerzo.



Estamos haciendo este cambio que será paulatino pero dejando atrás un sistema pedagógico basado en la memorización para que ahora los niños aprendan a aprender.



En una democracia no todos estamos de acuerdo pero creo que cada vez hay más gente que está a favor de este modelo educativo.



Algunos maestros piden ser reinstalados, ¿habrá segundas oportunidades?



Claro, nosotros no buscamos correr a los maestros, la Ley es muy clara, el que se evalúa no corre riesgo de nada, quien se evalúa y tiene una buena calificación se le incrementa el sueldo en un 35%, quien no aprueba no se le corre, es parte de los mitos de la Reforma, recibe capacitación y va a una segunda o a una tercera oportunidad.



En la primera evaluación no aprobaron el 14% de los maestros, en la segunda sólo fue el 4%, eso quiere decir que las capacitaciones están funcionando.



La evaluación si es obligatoria y quien no vaya si pueden perder su trabajo.



El modelo educativo finlandés es puesto como ejemplo en el mundo por sus resultados, ¿la Reforma Educativa en cuánto tiempo dará resultados y qué se espera de ella?



Hay cosas que ya se pueden ver como por ejemplo el cambio en infraestructura, de las 33 mil escuelas que hay en la República ya se han arreglado más de 10 mil, el proceso de profesionalización de los maestros ya lo estamos viendo, es un cambio real que lo estamos viendo y hoy tanto normalistas como universitarios compiten por un lugar en las evaluaciones de ingreso.



Esos son cambios palpables que ya los estamos viendo pero ahora el cambio completo que buscamos es un cambio que por lo menos va a llevar una década, eso fue lo que les llevó a países como Finlandia, Corea del Sur y Vietnam que hoy vemos con una gran admiración y por eso es clave que además de tener el nuevo modelo educativo después tengamos una gran disciplina en su implementación porque de eso depende que pueda tener éxito.



Ha dicho que la Reforma Educativa está en riesgo si gana AMLO, ¿por qué?



Bueno eso no lo he dicho yo, lo ha dicho él, López Obrador ha dicho abiertamente que está en contra de este modelo educativo, en contra de este proceso de transformación educativa, él quisiera regresar al viejo modelo educativo para reinstalar los viejos privilegios y que hubiera otra vez venta y herencia de plazas porque querer tener controlados a los maestros, no quiere que exista un proceso en donde los maestros en toda la libertad puedan ganarse los lugares a través de su mérito y de su esfuerzo, no quiere el nuevo modelo educativo porque no quiere mexicanos críticos que aprendan a aprender y a pensar y que puedan demandar con toda fuerza sus derechos, él lo que quiere son súbditos.



Ese será un gran debate en 2018, si se quiere continuar con este nuevo modelo educativo o regresar a un viejo sistema donde sea la venta de plazas el que lo controle.



¿Se ve en las boletas electorales en el 2018?



Yo ahorita me veo trabajando por sacar adelante este proceso, por sacar adelante este nuevo modelo educativo y en eso estoy concentrado con una gran pasión y con una gran energía y ahorita no hay tiempo de distraerse en otras cosas.



¿Se siente preparado y con experiencia par aspirar a la Presidencia de México?



Yo estoy haciendo mi trabajo y creo que como dicen por ahí trabajo mata grilla, y yo espero que sean los resultados los que puedan hablar por el trabajo que uno hace.



Después de lo que calificó como un resbalón, el ser corregido por una alumna al decir "ler", y que lo puso en la mira, ¿cÓmo le ha ido? ¿Ha cambiado en algo su discurso?



Uno tiene que aprender a que tiene que tomar con sentido del humor cuando se equivoca, yo creo que Andrea es una niña como las que queremos en el nuevo modelo educativo, segura de sí misma, pendiente y atenta.



En su momento me dio mucha risa, la fui a visitar a su casa y creo que la lección de todo esto es que los niños que queremos con este modelo son niños como Andrea, seguros de sí mismos, que les guste leer y aprender; y la lección más importante es que uno tiene que aprender de sus errores y no tomárselos tan en serio.



¿Cómo ve el trabajo de la gobernadora claudiaPavlovich en educación?



Extraordinario, Sonora va a la vanguardia en materia educativa, los maestros de Sonora son los que mejor salieron evaluados en desempeño a nivel nacional y eso habla del profesionalismo y de la dedicación de todos los maestros pero sobre todo de la gran labor que está haciendo la Gobernadora y su secretario de Educación.