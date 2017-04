Detienen a Tomás Yarrington en Italia

(SUN)

El ex gobernador Tomás Yarrington, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue detenido en Italia, informó la PGR.La dependencia indicó que este domingo, gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal y autoridades del gobierno de Italia, se logró la ubicación y detención del ex mandatario de Tamaulipas en el país europeo.“La detención se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros”, apuntó la PGR.Se espera que en los próximos días Yarrington sea repatriado a México por la PGR, en coordinación con el gobierno italiano.La PGR ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a la detención del ex gobernador de Tamaulipas, a quien señala como probable responsable de delitos contra la salud.