AMLO pide que EU no intervenga en el 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador delineó su plataforma política rumbo a la elección de 2018, donde habrá una relación de respeto con Estados Unidos e impulsará una economía tripartida donde la inversión privada detonará del crecimiento económico.



En la Plaza de la República, donde suscribió el Acuerdo Político por la Unidad, la Prosperidad y el Renacimiento de México, con ex senadores del PRD, y liderazgos del PRI, PAN, PVEM, sindicatos, intelectuales, López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que no intervenga en los comicios de 2018.



"Hay que decirlo con toda claridad al gobierno de Estados Unidos, nosotros fuimos respetuosos durante la pasada campaña electoral, mínimo queremos lo mismo. Que no intervengan en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos".



No obstante, acusó a la ex primera dama, Margarita Zavala de viajar Estados Unidos, para a hablar con John McCain, por eso "hace unos días el secretario de Seguridad de Estados Unidos llegó a declarar que si ganaba la izquierda en México eso no iba a ser bueno para Estados Unidos, pues que se sepa que en algunas ocasiones, lo que es malo para ellos es bueno para nosotros".



Reiteró que su movimiento ayudará antes que a nadie a los pobres pero también se van a atender a las clases medias, apoyar a los pequeños y medianos empresarios, por lo que el próximo gobierno no aumentará lo impuestos.



"Vamos a invitar a participar a inversionistas, no se puede impulsar el desarrollo de México con inversión publica, vamos a invitar a inversión privada, como capital semilla, como cuando fui jefe de gobierno", expresó.



En materia social, el ex candidato presidencial, dijo que el nuevo gobierno otorgará becas a los 2 millones 600 mil jóvenes llamados "ninis" -que ni estudian ni trabajan- para que tengan garantizado su derecho al estudio y al trabajo.



"Hace poco un junior en Monterrey se burlaba de este proyecto, es populismo, dijo. Destinaremos 110 mil millones de pesos para que no haya ningún joven sin estudio o trabajo".



En seguridad, López Obrador dijo que "vamos a serenar al País" y no apostará sólo al uso de la fuerza, porque ese recurso no resuelve el problema de la inseguridad y la delincuencia, y reiteró que es respetuoso de las Fuerzas Armadas.