INAI llama a tener cuidado en vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la entrada del periodo vacacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) alertó a la ciudadanía para que tome precauciones y evite ser víctima del mal uso de sus datos personales.



El organismo de transparencia sugirió a la sociedad no visitar sitios dudosos o que no sean reconocidos al buscar promociones de viajes por internet.



Para esto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos lanzó las siguientes recomendaciones: “Evita hacer clic en ventanas emergentes o anuncios que te ofrecen productos gratis o promociones increíbles. No aceptes descargas de archivos de estos sitios y mucho menos proporciones información personal”, advirtieron.



De acuerdo con el Inai, hay que evitar mantener siempre activa la conexión Wi-Fi/Bluetooth.



“Apaga tus conexiones Wi-Fi/Bluetooth cuando no las estés utilizando y evita conectarte a las redes o a los dispositivos públicos, ya que estos podrían ser controlados por cibernautas, para poder robar la información de los usuarios”, sugirió.



El Inai recomendó no publicar en las redes sociales información sobre los planes de viaje que se tengan previstos y la ubicación de los mismos. Es necesario, expuso, evitar publicar o compartir fotografías, videos o ubicación en tiempo real, porque esta información puede ser utilizada para causar daño a tu patrimonio, familia o tu persona.



“No descuidar la tarjeta bancaria al realizar pagos. Mantén a la vista tu tarjeta bancaria cuando uses una terminal de cobro. Si haces pagos en línea evita usar redes públicas o gratuitas y activa el servicio de alertas por retiros y compras en tu celular. Lleva contigo el número telefónico de tu banco para comunicarte en caso de necesitar alguna aclaración”, añadió.



Se debe evitar, agregó, tener el dispositivo móvil sin seguridad.



“Procura habilitar las configuraciones de seguridad que tu dispositivo móvil te ofrece, tales como bloqueo por contraseña, borrado remoto, cifrado y respaldo de la información”, manifestó.



El Inai hace referencia también a la necesidad de no descuidar la correspondencia que llega al hogar, ya que puede ser utilizada como punto de partida para causar daño.



Además, si se realiza un viaje, es necesario llevar solamente los documentos necesarios.



“Evita llevar todas tus identificaciones y tarjetas bancarias cuando viajes. Considera llevar sólo una identificación y las tarjetas de pago necesarias para minimizar el daño en caso de robo o extravío”, puntualizó el instituto.