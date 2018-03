Jovencita mata su hermano tras discusión; le dice a su mamá que hizo una travesura

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Una joven de 17 años, mató a su hermano y le llamó a su mamá para decirle que había hecho una travesura.



Olivia, la madre de Brenda, quien en ese momento se encontraba trabajando contestó el teléfono; era su hija, “¡mamá, hice una travesura!”, le dijo, a lo que su madre le contestó que si que había hecho, a lo que ella le respondió “es algo malo, maté a mi hermano”.



Posteriormente, la madre de la chica salió de su trabajo y se dirigió a su casa en la Colonia Arenal de Guadalupe, en la delegación Tlalpan, dándose cuenta que no era una broma.



Su hijo identificado como Marcos N, de 24 años de edad, y músico de profesión, yacía en el suelo boca abajo, sobre un charco de sangre, sin vida.



Brenda le había dicho también que había peleado con su hermano antes de cometer el crimen, y portaba un morral, en el que tenía un arma calibre .22, propiedad de su abuelo, misma que estaba guardada en el closet de su casa y utilizó para acabar con la vida de Marcos.



Olivia les dijo a las autoridades que su hija sufría trastornos psicológicos y ataques de ansiedad, por lo que acudía al psicólogo desde el año 2016 y tomaba medicamentos, añadiendo a eso que no estudiaba y que era violenta.



Sus hijos no se llevaban bien y que se quedaban solos en la casa porque tanto ella como su esposo trabajaban casi todo el día, añadió la afligida mujer.



Brenda quedó a disposición de la Fiscalía del Menor.