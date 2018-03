Intelectuales, artistas y políticos ven "inminente fraude electoral"

(El Universal)

Un grupo de intelectuales, artistas, políticos y organizaciones no gubernamentales, entregaron un documento a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, en el que advierten que ante los desvíos millonarios de gobiernos estatales a elecciones la participación de miembros del gabinete presidencial y la apertura de procesos penales "a modo" contra ex gobernadores, así como las represalias contra funcionarios con autonomía, demuestran la existencia de acciones concertadas hacía un "inminente fraude electoral" para las próximas elecciones.



En el documento que entregó Porfirio Muñoz Ledo, junto a su abogado, Javier Quijano, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, se hacen una serie de exigencias mínimas para las elecciones del 2018 y describen que es menester de las autoridades electorales impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público.



"Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios, merma la democracia", sentencia el documento.



Por ello, exigieron a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y llamaron, de manera responsable, a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad.



Entre los intelectuales y políticos que suscriben el documento se encuentran: Sergio Aguayo, Eugenio Anguiano, Alberto Aziz Nassif, Bruno Bichir, Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Chimal, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Alejandro Encinas, Miguel Eraña, Roberto Eibenschutz, Amalia García, Daniel Gimenez Cacho, María Teresa Gómez Mont, José Antonio Guevara y Agustín Gutiérrez Canet.



También Saúl Hernández, Diego Herrera, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mario Melgar, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Navarrete, Santiago Nieto, Loretta Ortiz, José Agustín Ortíz Pinchetti, Elena Poniatowska, Javier Quijano, Ariel Rodríguez Kuri, Cecilia Soto, Martha Tagle, Margarita Valdés, Ricardo Valero, Salvador Vega y León, José Raúl Vera y Juan Villoro.



También las organizaciones no gubernamentales como Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad, Asociadas por lo justo, Spartium libertas, Las reynas chulas, ¿Y las mujeres qué?, Colectiva ciudad y género AC, Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC, Red de Mujeres Sindicalistas, Cultura DH. Cencos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria e Incide Social.



Porfirio Muñoz Ledo y Javier Quijano fueron recibidos por un espacio de 40 minutos por la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis.