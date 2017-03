Sanciona Profeco a 143 pollerías y expendios de huevos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por no exhibir los precios de los productos y no contar con básculas calibradas, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) sancionó a 143 pollerías y expendios de huevos de un total de 2 mil 55 comercios que inspeccionó en todo el País.Las mayores irregularidades se encontraron en el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Jalisco.Aunque en la mayoría de los comercios el problema principal fue el no exhibir los precios de venta, razón por la cual sancionó a 111 establecimientos; en otros 19 se colocaron sellos porque no contaron con básculas calibradas y en 13 comercios hubo otros incumplimientos a la normatividad, informó la Procuraduría en un comunicado.