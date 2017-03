Ir o no con AMLO será decisión de partido: PRD

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, negó que el Sol azteca cancele la posibilidad de la unidad de las izquierdas, aclaró que esa decisión no es de una sola persona o de una coordinación de senadores, sino una resolución de un partido.“Nosotros no cancelamos la posibilidad de ir a la unidad de las izquierdas, pero esta no es decisión de una sola persona, esta no debe ser una determinación desde una coordinación de senadores, debe ser de un partido, porque si no es la decisión de un partido difícilmente podemos pensar que lo que buscamos es la transformación del País.“No es con negociaciones individuales o con posiciones individuales con las que vamos a lograr el cambio que promueve nuestro partido”, afirmó.Barrales dijo que la unidad de izquierdas incluye a todos aquellos que pueden ser candidatos presidenciales rumbo a 2018, incluido el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.Pide serenidad. Ante la polémica que surgió de la decisión de la dirigencia nacional del PRD de remover a Miguel Barbosa de la coordinación del Sol azteca en el Senado, Alejandra Barrales llamó a los legisladores perredistas a serenar sus posturas rumbo a 2018.Entrevistada durante la reunión nacional de mujeres del PRD, la lideresa partidista aclaró a los senadores que las negociaciones individuales no les sirven al País.“Lo que nosotros estamos invitando a nuestros compañeros, lo acabo de decir, es a serenarse, a entender que no son los tiempos, que no hay prisa, pues para manifestarse a partir de estas decisiones, lo que le sirve a nuestro País no es la negociación individual a favor de una fuerza, a este país lo podemos cambiar solamente a través de la unidad de las izquierdas, solamente de la unidad de la mayoría”, explicó.Detalló que una vez tomado el acuerdo para remover al senador Barbosa de la coordinación del PRD, tendrá que comenzar un reacomodo del grupo parlamentario perredista, pues se anunciará la separación de nueve de sus integrantes que renunciaron al partido, por lo que sólo 13 siguen activos.Aseveró que en cualquier lugar del mundo, quien decide militar libremente en un partido, también debe respetar las normas internas de ese partido. Pues quien no lo comparte, o no quiere hacerlo, está en libertad de no militar en un partido, porque no se puede ser incongruente, “lo que el PRD no puede solapar, tolerar es la incongruencia”.Insiste en apoyar a Morena. El senador Mario Delgado hizo un llamado a los perredistas del País para definirse, tomar posición y apoyar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a 2018.Tras clausurar de manera simbólica una cámara de “fotomultas”, en Marina Nacional, hizo un llamado a la base perredista porque “es el momento de tomar definiciones, hay que sumarnos con López Obrador, porque es la única posibilidad de cambio que existe, por eso el llamado a la militancia, que por cierto se está viniendo más rápido de lo que parece”.Delgado expresó que la decisión de la dirigencia nacional del PRD de destituir a Miguel Barbosa como coordinador de la bancada en el Senado es por una cuestión política, porque “esos que quieren removerlo son los mismos que apoyan a Enrique Peña Nieto y que respaldaron el Pacto por México”.Serrano niega intromisión. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y el secretario de Movilidad Héctor Serrano —líder de la corriente Vanguardia Progresista— negaron impulsar la remoción de Barbosa.Serrano arremetió contra el senador, porque —dijo— hasta hace una semana anunció le disputaría la coordinación de la campaña presidencial de Miguel Ángel Mancera “Hace una semana (Miguel Barbosa) me disputaba la coordinación de campaña de Miguel Ángel Mancera , hace apenas una semana a mí me lo dijo, que me iba a disputar la coordinación y todavía le dije bueno, pues no tengo problema en ir en el número dos.“No han pasado ocho días de eso, entonces no tengan la menor duda que a lo mejor se arrepiente y dentro de unos cuantos días diga que ya se arrepintió, que regresa a las filas del partido”.El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, aseguró que la remoción de Barbosa es un ejemplo de que los partidos deben regirse con disciplina y respeto a sus estatutos, porque “quienes actúan en contra de ellos deben asumir las consecuencias de sus actos”.En entrevista previa a la sesión de ayer, Martínez Neri consideró que es inaceptable que se violen los principios partidistas. “Cuando así sucede la dirigencia tiene que aplicar procesos y en su caso sancionar a quienes infringieron los estatutos.“En los partidos tiene que haber disciplina, el no haberla genera problemas que dan al traste con los postulados, con los principios de un partido y nadie quiere ser parte de un partido con indisciplina”, refirió.Martínez Neri dijo que el caso de Barbosa “debe servir para garantizar en lo futuro que habrá de aplicarse la norma dentro del partido y que debe garantizarse también una postura del partido de disciplina para sus miembros”.Aseguró que la decisión que toma el PRD, en el sentido de hacer una suspensión temporal de los derechos del senador Barbosa, formaría parte de un proceso legal que ha de seguir su curso.