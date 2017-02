Padres de los 43, inconformes tras reunión con PGR y Segob

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa se mostraron insatisfechos tras la reunión que sostuvieron con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Informaron que autoridades ofrecieron sólo siete responsabilidades resolutivas de las 18 que ellos tenían conocimiento por filtraciones a medios como el New York Times Aseguraron que si bien se menciona la investigación contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, la sanción que se propone en el proyecto es administrativa y no legal.Padres de las víctimas solicitaron investigación de la agenda de Sidronio Casarrubias, ex líder del Cártel de Guerreros Unidos, en la que supuestamente aparece el nombre del nuevo titular de la AIC, Omar García Harfuch.Solicitaron que se otorguen las garantías necesarias al Mecanismo de Seguimiento del Caso Iguala para que realicen las investigaciones correspondientes.Aseguraron que en un mes se llevará a cabo otra reunión para solicitar un nuevo reporte de avances.