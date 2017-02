Contraseñas de redes para visa no aplicarían en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La embajada de Estados Unidos en México mencionó que las autoridades migratorias aún no comienzan a solicitar contraseñas de redes sociales a solicitantes de visa.Esto luego de que el gobierno del presidente Donald Trump considerara pedir cuentas y contraseñas de redes sociales de las personas que soliciten un visado.En caso de realizarse tal medida, será aplicable a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana, según señaló la embajada de ese país.El secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, fue quien planteó la idea de solicitar contraseñas en una comparecencia ante la Cámara de Representantes.Según Kelly, la medida se considera para el proceso de “escrutinio extremo” para refugiados e inmigrantes de los siete países de mayoría musulmana, por ahora congelado en tribunales, pero no exclusivamente.El funcionario argumentó que, en “países fallidos”, conseguir información fiable es muy complicado, y que investigar sus redes sociales sería muy importante. “Francamente creo que no es suficiente [creer en la palabra de la gente], ciertamente el presidente Trump cree que no es suficiente. Así que quizá tendremos que añadir algunas capas más [de seguridad]”, explicó.“Queremos ponernos en sus redes sociales, con contraseñas: ‘¿Qué haces? ¿Qué dices?’”, dijo el secretario. A los que no cooperen con las autoridades en este rubro, la respuesta será la misma: “Que pase el siguiente”. Además de las contraseñas, también podrían llegar a solicitar historial y situación financiera antes de tomar una decisión sobre la admisión, o no, de cada solicitante, para ver hacia dónde van sus envíos de dinero.Kelly precisó que todo son ideas y nada está concretado. Sin embargo, no sería la primera vez que las autoridades estadounidenses traten de indagar en las redes sociales de posibles inmigrantes para determinar si representan un peligro para la seguridad. Hace más de un año se filtró un documento de la administración de Barack Obama en el que se planteaba pedir las contraseñas de los individuos que solicitaban visado, pero nunca se llevó a cabo.El Departamento de Seguridad Nacional fue consultado sobre la propuesta, pero no se recibió respuesta. Por su parte, Joseph Lorenzo Hall, experto del Center for Democracy and Technology, de Washington, dijo a EL UNIVERSAL que pedir las contraseñas “pasa del límite”.“Hay pocas cosas más invasivas que pedir el control de la identidad de otro. Es una idea estúpida, va a socavar la seguridad de los usuarios”, señaló.