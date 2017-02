Enfrentaré veneno de Trump: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador va a Estados Unidos a hacer frente a la campaña venenosa del presidente Donald Trump, asegura.



Irá con los migrantes, pero le interesa hablar con los estadounidenses, donde se incuba un sentimiento antimexicano que aprovecha el empresario.



En entrevista concedida al periodista de Univision y columnista de EL UNIVERSAL, el presidente de Morena explica que la estrategia del republicano es político-electoral, más que económica.



“Vamos a enfrentarlo con respeto, pero con firmeza”, anticipa. Inicia el próximo domingo su primera gira a EU, a Los Ángeles.



Hablemos de la coyuntura... Andrés Manuel, ¿Donald Trump le ha faltado al respeto a México?



—Sí, le ha faltado al respeto a la diplomacia, a lo que debe ser una relación respetuosa, con pueblos, naciones y gobiernos en el mundo, es cero diplomático. No es posible que se escuche del presidente de Estados Unidos la amenaza en Twitter de que viene a verme, pero ‘si no vas a pagar el muro, mejor no vengas’, es como un ‘suicídate y luego hablamos’, eso es la antidiplomacia, eso es el exabrupto, es lo que nunca se había visto.



¿Se ha equivocado el gobierno de México en tratar de negociar con Trump, desde la invitación a Los Pinos y este tono conciliatorio?



—Sí, creo que se ha equivocado, siento que no ha entendido cuál es la estrategia de Trump, incluso creo que muchos no han entendido que se trata aun con esa rudeza de un asunto político, no necesariamente económico.



¿Qué está tratando de hacer el presidente de EU?



—Yo creo que es un asunto de carácter electoral, él gana con ese discurso...



Pero ya se acabó la campaña, ya es presidente...



—Pero quiere posicionarse con ese mismo discurso, y reelegirse.



¿Y por qué México, por qué escoge a México?



—Porque hay resentimiento antimexicano en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Siempre hay estos sentimientos nacionalistas no sólo de EU, cualquier parte del mundo y son relativamente fáciles de explotar.



¿Se le pudo poner límites?



—No se debió, por ejemplo, invitarlo, eso fue un error, no debimos meternos en la campaña presidencial de EU por el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, no tenían por qué hacerlo. Fue una equivocación garrafal, también, hay que decirlo, se cometió el mismo error del otro lado, de los que apostaron que iba a ganar la señora Hillary Clinton y le hicieron también campaña desde México, estoy hablando de la cúpula política, económica y financiera.



Nadie tenía que meterse...



—No, para que ellos no se metan con nosotros, teníamos que ser respetuosos, ahora yo estoy opinando, voy a participar, voy a actuar, porque ya se trata del presidente y ya hay una política de Estado que agrede, afecta a los mexicanos, y vamos a participar, pero no lo hicimos durante la campaña.