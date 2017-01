Pactan Peña, IP y sindicatos fortalecer economía ante gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la firma del Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que realizaron empresarios y líderes sindicales esta tarde en Los Pinos, en el que pactaron coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado del precio de productos de la canasta básica, así como impulsar inversiones y proteger el empleo de las familias mexicanas, luego del ajuste al precio de las gasolinas."El acuerdo que hoy suscribimos surge de un sustantivo diálgo para proteger la economía nacional y desde luego, la economía las familias mexicanas", suscribió el Presidente.Peña Nieto agradeció al sector empresarial, quien "asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado de precios de los porductos básicos. Esto es posible porque la gasolina sólo representa una fracción del costo de la producción".El mandatario indicó que dicho Acuerdo “atiende las preocupaciones de las familias mexicanas”, a quienes les preocupa el empleo, así como el aumento en otros productos y en el transporte público, dijo el mandatario.Acompañado de miembros del gabinete económico, Peña Nieto aseveró que su administración hará todo lo posible para que "el ajuste en la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar".El Presidente reiteró que "el ajuste (en el precio de las gasolinas) no es consecuencia de la reforma energética, ni de la hacendaria, sino refleja directamente el incremento internacional que se ha dado al precio de la gasolina".Como en su mensaje emitido la semana pasada sobre el llamado "gasolinazo", el mandatario indicó que de no haber realizado el "ajuste" a los precios de la gasolina el gobierno federal habría tenido que realizar recortes en los programas sociales, con lo que se afectaría a los "sectores menos favorecidos".Como adelantó EL UNIVERSAL, en el acuerdo se confirma que adicionalmente a los ajustes aprobados por el Legislativo, el gobierno federal establecerá otras medidas de austeridad, incluyendo reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.“Se exhorta a los otros Poderes de la Federación, a los Organismos Autónomos, así como a los Gobiernos Locales, para que adopten medidas similares”, se señala en una versión del documento que se presentará hoy a las 13:00 en Los Pinos.De acuerdo con este texto, el Acuerdo tiene como objetivo principal impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, y fomentar nuevas inversiones , mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad.