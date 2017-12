Balean a ex alcalde y a su esposa por resistirse a asalto en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un ex alcalde de Tezoyuca y su esposa fueron lesionados a balazos, al parecer por oponerse a un asalto, en el barrio Santiago de esta localidad.



Fuentes locales informaron que alrededor de las 15:00 horas de hoy viernes, Arturo Clemente García Pacheco, ex alcalde de Tezoyuca, y su esposa Neida fueron agredidos a balazos por dos sujetos; los heridos son padres de Arturo García Cristia, también ex alcalde de Tezoyuca, por el PRI.



Añadieron que los dos hombres al parecer intentaron asaltar a la pareja en el exterior de un local ubicado en calle Guerrero, barrio Santiago, en Tezoyuca; el hombre sufrió una herida de bala en el rostro y la mujer en el pecho.



Aseguraron que la pareja fue trasladada por familiares a un hospital de la Ciudad de México para su atención médica, en tanto que los dos delincuentes se dieron a la fuga.



García Pacheco se desempeñó como presidente municipal de Tezoyuca en el periodo 1980-1982, por el PRI, y su hijo García Cristia fue alcalde del 2009 al 2012, por el mismo partido.



La Fiscalía de Justicia del Estado de México trasladará personal hasta el hospital para recabar información en torno a los hechos.