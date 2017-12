Disparan ráfagas contra sede de la PGR en Reynosa, Tamaulipas

REYNOSA, Tamaulipas(SUN)

Con ráfagas de fusiles de asalto, delincuentes atacaron la madrugada de este viernes la sede de la Procuraduría General de la República en esta ciudad.



Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas de este viernes, cuando civiles armados abrieron fuego contra la fachada de la PGR, ubicada sobre el boulevard Hidalgo, entre las colonias Vista Hermosa y Lomas Real De Jarachina, revelaron fuentes de la dependencia federal.



Aseguraron que los desconocidos viajaban en tres camionetas cuyas características no fueron reveladas.



El ataque se concentró en la caseta de control y vigilancia, donde permanentemente están dos guardias de seguridad privada no armados, pero en esos momentos descansaban y fueron los muros reforzados del lugar que los mantuvo a salvo de las balas.



Este es el tercer ataque directo a esa sede, desde el primero de ellos la PGR decidió eliminar los canceles, elevar sus bardas perimetrales y volver el lugar prácticamente un bunker, en los atentados no se han registrado víctimas.