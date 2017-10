En aniversario de QRoo, se enfrentan a golpes ex gobernador y secretario

QUINTANA ROO(SUN)

La celebración del aniversario 43 de la creación de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano estuvo marcado por el escándalo, ante el altercado que protagonizó el ex gobernador y actual senador del PRI, Félix González Canto, y el Secretario de Desarrollo Social, Julián Ricalde Magaña.El gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, ofreció un desayuno con motivo de esta celebración en el Centro de Convenciones de Chetumal, donde protagonizaron el altercado.Presuntamente, un tuit que publicó el Ricalde Magaña desde su cuenta @JulianRicalde –mismo que borro posteriormente-, fue lo que originó que González Canto le reclamará verbalmente, derivando la discusión en una gresca en la que hubo intercambio de golpes por ambas partes y que algunos de presentes tuvieron que intervenir.El tuit que publicó Julián Ricalde Magaña de su cuenta @JulianRicalde decía: “Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar la facha” (aunque se refería a la fecha de aniversario de la entidad), fue lo que posteo el secretario de desarrollo social.En entrevista, el gobernador Carlos Joaquín opinó “no hay mucho que comentar, es un tema que seguramente tendrán que discutir y que esperamos no pase a mayores”, al referirse al altercado entre los dos políticos.Eduardo Martínez Arcila, presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado lamentó este “incidente” y se pronunció por elevar el nivel de los “políticos”.“Los que nos toca conducir el estado y los representantes populares debemos de poner el ejemplo y qué mejor que el dialogo y la comprensión, porque que las ofensas y el lenguaje y las acciones violentas no deben de tener cabida en quienes nos representan”, afirmó.Se pronunció porque los dos –Félix González Canto y Julián Ricalde Magaña- pidan una disculpa pública, porque le han faltado el respeto a Quintana Roo precisamente hoy que esta cumpliendo 43 años.Ninguno de los dos asistió a la sesión solemne realizada más tarde en la sede del Congreso del Estado por el aniversario 43 de Quintana Roo, en la que el tema de conversación fue el zafarrancho registrado entre los dos políticos quintanarroenses.