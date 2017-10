AMLO pide aplazar elección de fiscal hasta después de elección del 2018

(SUN)

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los legisladores a que aplacen la elección del fiscal general de la República y el Fiscal General Anticorrupción hasta después de la elección de 2018 y cuando un nuevo gobierno asuma la Presidencia de México para que envíe las ternas.



"Se debe esperar a que pasen las elecciones y se elija al nuevo presidente de México, para decidir sobre el fiscal general de la República y sobre el fiscal general anticorrupción", dijo.



En un video públicado en redes sociales, el líder partidista advirtió que ese aplazamiento no es con ánimo de venganza, sino de justicia.



"No es con ánimos de venganza, no es mi fuerte la venganza, justicia no venganza. No es posible que se mantenga este régimen de corrupción y de impunidad".







"Espero que se escuche este llamado a los legisladores y esperen a solicitar que el titular del Ejecutivo del nuevo gobierno, envíe una terna con gente honorable, limpia, abogados de prestigio, honestos, porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad", subrayó.



Expuso que independientemente de los castigos a los corruptos a quienes han violado la ley, sería muy incómodo que desde ahora se eligiera por 10 años al próximo fiscal de la República.



López Obrador comienza su mensaje relatando que ayer se casó el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.