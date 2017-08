PGJ investiga ataque de pitbull en colonia de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) indicó que investiga el ataque de un perro de la raza pitbull a un hombre y a su mascota en la colonia Tabacalera, en la delegación Cuauhtémoc.



En redes sociales fue difundido un video en el que se observa que el pitbull agrede a un canino de raza maltés, mascota de un usuario identificado como Matthew Roberts y al tratar de defender al perro, su dueño también es atacado.



Tras la agresión ocurrida el pasado 4 de agosto, el hombre resultó lesionado en el pecho y en la mano por las mordidas del perro y el maltés de nombre Scott fue puesto bajo observación de veterinarios.



Matthew afirmó que el dueño del perro agresor no se ha hecho responsable de los gastos para la atención médica y que al presentar su denuncia, las autoridades capitalinas no la recibieron por no tener el nombre del agresor.



La PGJ indicó esta noche a través de su cuenta de Facebook que da seguimiento a la carpeta de investigación que inició la víctima de la agresión el pasado 7 de agosto.