Inicia proceso de desafuero a ex vocero de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados arrancó el procedimiento de desafuero en contra del diputado federal, Alberto Silva Ramos, quien fuera vocero del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, promovido por la Fiscalía General de Veracruz.



El presidente del órgano legislativo, el diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI), asentó que con una votación unánime, se determinó dar trámite al proceso de desafuero, debido a que se encontró que la demanda cumple con los requisitos de procedencia.



"En un plazo no mayor a 60 días naturales, el dictamen de la Sección Instructora estará listo y que para ello, el primer acto del proceso jurídico será la notificación al legislador veracruzano, a fin de que en un plazo de siete días responda a la demanda", precisó.



En entrevista, Ramírez Nieto sostuvo que por el momento los legisladores de la Sección no tienen conocimiento de qué tipo de actos de defensa utilizará el legislador acusado, sin embargo, afirmó que su bancada, el PRI, "no habrá de proteger a nadie y las decisiones se tomarán con estricto apego a derecho".