Analizan desafuero de ex vocero de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesionará para iniciar el procedimiento de solicitud de juicio de desafuero solicitado contra el legislador priísta Alberto Silva Ramos, quien fuera director de Comunicación Social de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz.



El diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI), presidente del órgano legislativo, precisó que será la primera reunión sobre este caso, por lo que no se puede afirmar que el proceso de desafuero esté concluido.



"Sesionamos a las cinco de la tarde y una vez que termine la reunión daremos detalles de todo. No vendrá el diputado Silva porque es la primera vez que nos reunimos, no se le ha corrido traslado de nada, por lo que seguramente no vendrá", aseguró.



Por separado, los diputados Omar Ortega Álvarez (PRD) y Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), integrantes de la Sección Instructora de la Cámara Baja, negaron que el juicio de desafuero solicitado contra el legislador priísta Alberto Silva Ramos haya concluido.



Aseguraron que la sección "no ha tomado ningún acuerdo" para terminar con el procedimiento, toda vez que la ley obliga a desahogar diferentes instancias, tales como pruebas y alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa del diputado Silva Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Ortega Álvarez y Piña Kurczyn apuntaron que "cualquier determinación previa sería violar el procedimiento y dejar de observar lo dispuesto por ley", por lo que el desafuero contra el diputado Silva Ramos, sigue, incluso cuando tenga derecho a defenderse.



"Sigue vigente proceso contra ex tesorero". En un comunicado expresaron su coincidencia en que el proceso de desafuero que se sigue contra Tarek Abdalá, otro diputado federal del PRI y ex tesorero en la administración de Duarte de Ochoa, "continúa vigente" y junto con el de Silva Ramos, ambos asuntos deben concluir con un dictamen que sea votado por el pleno de la Cámara de Diputados.



César Camacho, coordinador del PRI, señaló el pasado jueves que la solicitud de desafuero contra Silva quedó sin efecto por deficiencias de la fiscalía de Veracruz en la integración del expediente.