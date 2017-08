Peña resalta atención que da a pueblos indígenas

CHIAPA DE CORZO(SUN)

Ante representantes de los 68 pueblos indígenas del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su administración cumplió su compromiso de hacer visibles a esas personas con acciones y programas en favor de la educación, la salud y el desarrollo económico.



Acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello, el Ejecutivo afirmó: "En mi primer encuentro con las comunidades indígenas me pidieron ser visibles y notorias. Eso ha ocurrido en esta administración, pueden dar fiel testimonio de lo que han recibido en apoyo y en respaldo. Saben que este gobierno no sólo les ha dado visibilidad, es una administración que los ha escuchado, que los respeta y que quiere acompañarlos en el desarrollo de sus comunidades", dijo el Presidente.



Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el mandatario afirmó que el Gobierno federal ha emprendido acciones "innovadoras, que no se habían hecho en el pasado" para sacar del atraso a los pueblos originarios.



Explicó que el gobierno federal ha impulsado las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para desarrollar proyectos productivos, puesto que reconoció que entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero no han podido crecer al mismo ritmo que los estados del Centro o Norte del País. Expresó que es una de las acciones que ha puesto en marcha su gobierno.



Además, reconoció que en el sureste de la República por décadas se han dedicado recursos, pero no han logrado revertir la condición de regazo social, marginación y pobreza de algunas comunidades.



Agregó que entre los cambios transformadores se encuentra la reforma educativa. Indicó que los maestros de Chiapas la han hecho suya "gradualmente" con los retos que implicar modificar patrones y que "tienen resistencias, porque resulta a veces más cómodo dejar las cosas como están, que esperar que de un cambio vengan siempre cosas mejores".



Durante el evento, el mandatario entregó apoyos y becas de los programas de la Comisión para el Desarrollo de la Pueblos Indígenas, entre ellos a María Juana y María Lorena Ramírez Hernández, corredoras rarámuri, por su destacada participación deportiva y un proyecto de engorda cabras.



Así como a los atletas Emilio y Andrés García Carrillo por su destacada participación deportiva y también por un proyecto de carpintería artesanal.



Manuel Velasco Coello (PVEM), mandatario de Chiapas, respaldó al Gobierno federal y afirmó que México no pagará por la valla en la frontera Norte con Estados Unidos.



"Reiteramos nuestro total respaldo a la postura del Presidente, México no va a pagar ningún muro", expresó el mandatario al señalar que en Chiapas tiene la cara limpia porque se da buen trato a los migrantes centroamericanos.



El mandatario local pidió al mandatario Peña Nieto que decrete dos nuevas Zonas Económicas Especiales, una en el Centro del estado y otra en Los Altos para beneficio de los municipios indígenas.