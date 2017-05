Se acabaron las dobles negociaciones con docentes, afirma Nuño Mayer

HERMOSILLO, Sonora(SUN)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, dijo que ya no existen las dobles negociaciones en nuestro País, la negociación salarial es única y se está haciendo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en alusión a las demandas de maestros disidentes.



“Eso lo saben todos los gobernadores, lo sabe el sindicato, es una negociación únicamente. Lo que estamos haciendo es continuar con el diálogo para escuchar diversos puntos de vista y que pueda seguir avanzando el nuevo sistema educativo”, refirió.



En este sentido, dijo que ya se han evaluado todos los normalistas del Estado de Chiapas, el 98% de Oaxaca, todos los de Guerrero y la mitad de Michoacán.



Durante este fin de semana, expuso, más de 37 mil maestros se evaluaron para concursar por diversos puestos de dirección y en los estados de Chiapas y Michoacán participaron más del 85% de los que se habían registrado.



“Lo que podemos decir más con hechos que con palabras es que vamos avanzando con la reforma, con el nuevo modelo educativo, me parece que son muy buenas noticias para el País”, refirió.



Reconoció que Sonora pasó de los estados peores a los mejor evaluados, luego de que la gobernadora Claudia Pavlovich recibió el sector educativo con gran desorden, sobre todo, que a los maestros no se les había informado de todos los beneficios que tiene la reforma educativa.



Ahora, en Sonora, todas las maestras y maestros están participando en el proceso de evaluación que es tan sólo una parte de un cambio muy importante y que ahora tuvieron el mejor resultado del País, expresó al felicitar a los docentes del estado.



El titular de la SEP y la gobernadora Claudia Pavlovich presentaron la imagen institucional del Tecnológico Nacional de México.



En el evento, que se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), se premió a Karina Salazar Galindo, de la carrera de Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Michoacán, con 150 mil pesos, al obtener el primer lugar en el concurso de Diseño de la Imagen Institucional del Tecnológico Nacional.



“Hoy es un día de fiesta para todo el País, para todo el sistema educativo, porque hemos tenido aquí la presentación de la identidad del sistema de educación superior más grande de Iberoamérica que hoy en día tiene 254 planteles con una matrícula de 580 mil estudiantes”, dijo el titular de la SEP.