Admite Osorio Chong buena relación con Videgaray

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que su "relación personal es buena", pero que antes era mayor.



"Antes teníamos mayor relación cuando era Secretario de Hacienda. Hoy no tanta, pero sí también muy intensa por todo el tema de migrantes que tenemos que ver y todo lo que tiene que ver también con seguridad que tiene que ver con Estados Unidos", dijo.



Entrevistado en Radio Fórmula por Joaquín López Dóriga, el secretario dijo que muchas veces le han preguntado si es verdad que no se lleva bien con Videgaray. Ambos son probables presidenciables del PRI rumbo a 2018.



"Recurrentemente me hacen esta pregunta, y a veces en broma Luis y yo decimos: oye, pues cómo quieren que salgamos de los eventos, abrazados", dijo Osorio mientras reía un poco.



Sobre lo buena que es la relación, Osorio Chong puso como ejemplo que "tan buena relación como decirte que hoy todos los trabajos que él encabeza, el equipo de la Secretaría de Gobernación está sumado al liderazgo que él trae, para que salgan bien las cosas. Lo que se requiera, él lo podrá decir mejor que yo, no solo se da de buena gana y de buena manera, sino porque va a ayudar al País. Y nuestra relación personal, personal, es buena".



Osorio prevé que a la elección presidencial "le falta camino" y que será "muy competida", por lo que no está resuelta a favor del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



Entrevistado por Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el titular de Gobernación pidió que quien pierda los comicios de 2018 lo asuma "y apoye a quien ganó".



"¿O sea que tú no lo das por resuelto como lo dice Andrés Manuel López Obrador?", le preguntó el periodista, a lo que Osorio Chong respondió: "No, no. Creo que la elección del próximo año va a ser muy competida, ojalá, por la democracia, pero ojalá y lo más importante, el que gane gano, y el que pierda que asuma y apoye a quien ganó. Eso es algo que no ha sucedido en las últimas elecciones, que solo festejamos a las instituciones cuando nos dan la victoria, cuando hay un fallo de un Tribunal dicen, les denomina algo, incluso los insulta, y cuando le es favorable una determinación entonces les aplaude".



Sobre el líder de Morena, Osorio Chong cuestionó que López Obrador no haya lamentado la muerte de cuatro soldados en Puebla durante un enfrentamiento con huiachicoleros la semana pasada.



"No oí que de la semana pasada que algunos soldados perdieron la vida, no oí un solo comentario de él, y son jóvenes. Son jóvenes que fueron a defender el patrimonio, la tranquilidad, y yo no vi ni de él, ni de otros, un discurso como cuando hay un enfrentamiento y caen delincuentes", dijo Osorio Chong en referencia al enfrentamiento en el que murió Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2", en Nayarit.



Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el gobierno federal quiere “hacer quedar mal” a los gobiernos de oposición en materia de seguridad, el secretario de Gobernación le respondió.



"Y nosotros no estamos compitiendo en ese tema, yo creo que fue una gran equivocación el también politizarlo, de entrar en un debate", explicó.