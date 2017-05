Detienen a ex funcionaria en gobierno de Borge en Quintana Roo

CANCÚN(SUN)

Paulina G. A. fue detenida la mañana de este lunes en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, sobre quien existía una orden de aprehensión, dado que es acusada por el gobierno del Estado de desempeño irregular de la función pública mientras fue funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).



Es la segunda ex funcionaria de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo detenido en menos de tres días.



La detención de la ex funcionaria se realizó cuando acudió a los juzgados orales a comparecer, confirmó la Fiscalía General del Estado.



La institución pública informó que elementos de la policía ministerial de investigación de la zona sur cumplimentaron orden de aprehensión en contra de P.G.A., derivada de la carpeta administrativa 88/2017, iniciada por el delito de desempeño irregular de la función pública.



Explicó que el mandamiento judicial fue otorgado por un juez de control, luego de que en el expediente fueron integrados elementos de tipo penal, que configuraron la probable comisión del delito.



La detenida, a quien en todo momento se le respetaron sus derechos humanos y contra quien se actuó en estricto apego a derecho, fue certificada médicamente y posteriormente puesta a disposición del Juez que la requirió.



García Achach se desempeñó como subsecretaria y posteriormente secretaria de la Seduvi, en sustitución de Mauricio R. M. -ex secretario del ayuntamiento de Benito Juárez-, detenido el viernes pasado en la ciudad de Cancún y trasladado al penal de Chetumal, donde permanece para responder por el mismo delito de desempeño irregular de la función pública, por el remate de predios en varios municipios de la entidad; el juez concedió prisión preventiva y la fiscalía solicitó el embargo de bienes para que repare el daño valuado en 39 millones de pesos, por la venta de predios a menor costo del real.



El fiscal general del Estado dijo el fin de semana que entre lunes y martes se estarían realizando más detenciones de ex funcionarios de la administración de Borge Angulo.



También se habla que al medio día, la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos estaría presentándose a declarar amparada, para evitar ser detenida, es acusada por el remate de predios de alta plusvalía en diversas regiones de Quintana Roo.