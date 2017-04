UNAM cancela programa de Marcelino Perelló por misógino

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El “lenguaje misógino y sexista” que Marcelino Perelló utilizó en la emisión del 28 de marzo del programa “Sentido contrario”, que se transmitía por Radio UNAM, “se opone a los valores promovidos” por la Máxima Casa de Estudios, por eso, informó la Universidad este viernes en un comunicado, el programa se canceló de “forma inmediata”.



A 10 días de que Perelló expresara en su programa de radio que existen mujeres que sólo consiguen tener un orgasmo cuando son violadas y que es necesaria la penetración para cometer el delito de violación, en referencia al caso de los llamados “Porkys” —un grupo de jóvenes que violaron a Daphne N., en Veracruz— el audio con sus comentarios se viralizó la mañana del viernes y en redes sociales se le acusó de misoginia y machismo.



Ante la polémica, por la tarde, Difusión Cultural UNAM emitió un breve comunicado en el que informó que se cancelaba el programa “debido a que las expresiones del conductor titular de este espacio en Radio UNAM atentan contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género”.



A través de su cuenta de Twitter, Benito Taibo, director de Radio UNAM, indicó sentirse “personalmente, profundamente indignado por las declaraciones”, sin embargo, al ser cuestionado sobre por qué se tomaron medidas 10 días después del programa y una vez que se generó un escándalo en redes, el funcionario indicó: “Tienen razón”, pero explicó que no daría más comentarios y se ciñó al comunicado oficial.



Perelló Valls ratificó en su cuenta de Facebook sus comentarios hechos en el programa a excepción de la palabra “metible”, puesto que ésta, indicó, puede ser considerada como una broma de mal gusto y reivindicó el derecho a decir piropos. “Ya sé que mis opiniones no son populares en los tiempos que corren ni son ‘políticamente correctas’, pero no por ello renunciaré a ellas. Ni modo, esa es mi cruz”, dijo.



En otro comentario, el ex líder del Movimiento Estudiantil de 1968 aseguró que buscó el Código Penal Federal y encontró que la ley tipifica como violación la introducción de cualquier objeto, sin embargo, señaló que es una cuestión técnica, y que el fondo de su opinión queda “intacta”.



La CNDH condenó los comentarios realizados por el académico en un comunicado, y expresó que los señalamientos misóginos no pueden realizarse al amparo de la libertad de expresión, pues promueven y justifican la violencia hacia las mujeres. Mientras que el Centro de Investigaciones de Género de la UNAM, indicó en un comunicado que los prejuicios de Perelló “abonan a una normalización de la cultura de la violación”.



Aleyda Gaspar González, Adriana González Mateos, Graciela González Phillips, profesoras e investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), interpusieron una queja ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.