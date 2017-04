Declaran aptas las playas mexicanas para turistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Todas las playas de los principales destinos turísticos del País son aptas para el uso recreativo durante estas vacaciones de Semana Santa, a excepción de la playa Hermosa, en Ensenada, Baja California, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



La dependencia federal detalló que playa Hermosa obtuvo 263 NMP (número más probable) enterococos por cada 100 mililitros, lo cual sobrepasa el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 200 NMP enterococos, por lo que este punto turístico no es apto para uso recreativo. Las personas que entren en contacto con el agua contaminada se ven expuestas a sufrir enfermedades respiratorias, conjuntivitis, gastroenteritis y dermatitis.



El director de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California, Leopoldo Jiménez Sánchez, aseguró el jueves pasado que todas las playas del estado estaban limpias y ninguna sobrepasaba los límites de la OMS, sin embargo, la información hecha pública por Cofepris demuestra lo contrario.



El resto de las playas monitoreadas en las 17 entidades costeras mexicanas son aptas para los vacacionistas y no representan un riesgo sanitario para quienes las visiten. De acuerdo con Cofepris, en promedio todos los puntos revisados obtuvieron niveles muy bajos, cercano a los 10 enterococos por cada 100 ml.



No obstante, destacan resultados de lugares como playa Sayulita, en Bahía de Banderas, Nayarit, que obtuvo 130 enterococos; le sigue playa José Martí en Veracruz, Veracruz, con 118, que si bien siguen siendo aptas para los turistas, se alejaron del promedio.



Playa Conalep II, también en Ensenada, obtuvo un resultado de 100; playa Gaviota en Veracruz, 95, y Rosarito II, en Baja California, 92 enterococos.



Los principales destinos turísticos como Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Manzanillo, Mazatlán, Cancún, Huatulco, Puerto Escondido, Los Cabos y La Paz presentaron niveles muy bajos. De todos estos puntos, el resultado más alto fue de 41 en la playa Condesa del puerto guerrerense.



Desde 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas, un esfuerzo conjunto de las Secretarías de Marina, Salud, Turismo, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Antes de cada periodo vacacional, estas dependencias, en conjunto con las autoridades locales, analizan las aguas de las principales playas en las 17 entidades costeras para descartar cualquier riesgo sanitario.