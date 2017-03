Barrales llama a senadores perredistas a serenarse

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la remoción del senador Miguel Barbosa de la coordinación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Senado, la presidenta nacional del Sol azteca, Alejandra Barrales, llamó a los senadores de su partido a serenarse y entender que no son los tiempos para manifestar sus apoyos a algún aspirante presidencial.



"Yo lo que invitaría a mis compañeros es a serenarse, a entender que no son los tiempos, que no hay prisa o no corra prisa para manifestarse a partir de estas decisiones", dijo.



Previo a la reunión nacional de mujeres del PRD, Barrales sostuvo que lo que le sirve al País no es la negociación individual en favor de ninguna fuerza.



"El llamado está dirigido a nuestros senadores. A este País solo lo podemos cambiar con la unidad de las izquierdas", expresó.