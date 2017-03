Necesarias, condiciones de igualdad, dice Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , afirmó que es indispensable generar mayores condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para que el país salga adelante.“Ni uno más adelante o más atrás del otro, sino juntos para avanzar como sociedad y país”, aseguró.En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el encargado de la política interior del país dialogó con servidoras públicas de Gobernación, a quienes reiteró que si las palabras o discursos no se transforman en acciones, no sirven.“Si no somos capaces de transformar quienes tenemos una responsabilidad importante como esta, entonces ni sirven estas reuniones, ni servimos como servidores públicos”, señaló tajante el funcionario federal.En Gobernación, aclaró, pondremos el ejemplo. “Aquí trabajamos para visibilizar el machismo y castigar el acoso laboral y sexual que se pudiera presentar en las oficinas con el objetivo de ser un referente de atención a las trabajadoras. Necesitamos visibilizarlo con justicia y firmeza, así como castigar a quien comete este tipo de acciones aberrantes”, destacó.En el Salón Revolución de la dependencia escuchó las vivencias personales y laborales de las mujeres que colaboran en esta institución y recordó que esta lucha “la tenemos que emprender juntos”.Estamos, explicó, promoviendo el equilibrio en las oportunidades laborales; no se trata de ver a la mujer, sino escuchar su trayectoria para que puedan acceder a un puesto en la administración federal.Al agradecer la presencia de todas las mujeres reunidas, expresó que la importancia que tiene su voz pues “al escucharlas se pueden crear oportunidades”, pues resulta indispensable visibilizar el esfuerzo cotidiano que hacen cada una de ellas porque sortean circunstancias, obstáculos, personales o familiares y, sin embargo, no dejan su compromiso con la Secretaría de Gobernación.Reunión con líder del SNTE. Osorio Chong se reunió en otro acto con el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, como parte del diálogo permanente que mantienen en temas relacionados con la labor docente, entre los que destacan derechos humanos, comunidades indígenas y protección civil.El secretario de Gobernación reconoció a los maestros por su constante esfuerzo que permitirá consolidar un mejor futuro para el país, y los invitó a continuar actualizándose para estar a la altura de los nuevos desafíos.Díaz de la Torre expuso al titular de Gobernación los distintos programas que el sindicato impulsa en beneficio de sus agremiados.El SNTE refrendó el compromiso de los maestros por seguir contribuyendo a las mejores causas para hacer de México un país más próspero.