Ivanka-Jared, los aliados de México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde que Donald Trump anunció su candidatura, analistas estadounidenses han perfilado a la pareja Ivanka-Jared como quienes mueven los hilos detrás del actual presidente de Estados Unidos. El pasado 2 de febrero, el diario The Independent escribió un artículo titulado “Ivanka Trump y Jared Kushner batallan para controlar a Donald Trump como sus hombres de influencia”, en el que se detalla que es la pareja la que ha estado abogando por la relación Trump-Peña Nieto, fallida hasta hoy.Ivanka ha sido la favorita de su padre, sin duda. Ella ha estado detrás de sus decisiones desde la agencia de modelos, la compañía de bienes raíces y hasta la presidencia de Estados Unidos.Ella es la chica que amó a México y que, como en una película romántica, ha tenido que dejar de lado ese amor por serle fiel a su padre. Sin embargo, podría ser ella quien susurre al oído del presidente estadounidense y abogue por una relación sana entre ambos países, entre Enrique Peña Nieto , presidente de México, y Donald Trump, mandatario del país vecino.Más allá de sus fotos paradisíacas en México, Ivanka Trump tenía otros planes para este país. Días después de regresar a Estados Unidos, la hija de Trump compartió un artículo de The Economist, con la leyenda:“@TheEconomist sobre la relación de #Mexico con #America: para 2018 EU importará más desde MX que cualquier otro país”.El artículo de The Economist termina diciendo que México está destinado a convertirse en “el nuevo taller de América”.“Si los vecinos quieren sacar el mayor provecho de eso, es tiempo de que vuelvan a ver al otro lado de la frontera”, anota el texto.Poco sabía Ivanka que los planes de su padre irían completamente en sentido opuesto a lo que ella veía como una nueva y buena manera de tender relaciones con México.Trump ha amagado con cerrar las relaciones comerciales bilaterales mediante un “impuesto fronterizo” de hasta 35% a todos los productos importados desde este país, además, con levantar un “gigantesco muro” en la frontera entre las dos naciones.La pareja detrás del presidente. Ivanka comenzó una relación en el verano de 2008 con el empresario judío Jared Kushner, dueño de The New York Observer desde muy joven. Anunciaron su compromiso el 17 de julio de 2009, coincidiendo con la conversión al judaísmo de la hija del magnate.Ivanka Trump y Jared Kushner contrajeron matrimonio el 25 de octubre de 2009, en el Club de Golf Nacional Trump, propiedad de su padre. Ahora tienen tres hijos: Arabella Rose, nacida el 17 de julio de 2011; Joseph Frederick, el 14 de octubre de 2013, y Theodore James, el 27 de marzo de 2016.Durante sus estudios, Ivanka posó para la portada de la revista Seventeen, y desde entonces ha participado como modelo en diferentes pasarelas, además de realizar campañas publicitarias para diversas marcas de ropa.En 2007, la celebridad ocupó el lugar número 83 en la lista Maxim Hot 100. Mientras que se ubicó en el puesto 99 del Top 99 de Mujeres.Actualmente es vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions de The Trump Organization, pero antes de trabajar para su padre lo hacía para Forest City Enterprises.Trump se unió con Dynamic Diamond Corp. para crear e introducir al mercado una línea de joyas de su marca, en una tienda llamada Ivanka Trump, en la avenida Madison de Nueva York.Causa y efecto. Nuevamente la relación de Ivanka con su padre, ahora presidente de EU, ha tenido efectos en sus proyectos personales.Acusando un “pobre desempeño”, Nordstrom, la reconocida tienda departamental con cerca de 350 locales en Estados Unidos, anunció en un comunicado que no venderá más la ropa de Ivanka Trump.A pesar de que la tienda nunca dijo que la medida estuvo directamente relacionada con las decisiones políticas de su padre, el anuncio se dio luego de que sus consumidores pidieron boicotear a Nordstrom por considerar que al vender la ropa de Ivanka, de alguna manera estaba apoyando al entonces candidato republicano y ahora presidente.A mediados de febrero de 2017, en México la empresa Palacio de Hierro retiró los productos de la marca Ivanka Trump, y a través de un reciente comunicado argumentó:“El Palacio de Hierro dejó de comprar en 2015 la marca Ivanka Trump zapatos. La última compra se realizó en junio de 2015 y salió por razones comerciales. Ropa y accesorios nunca han sido parte de la oferta”.Por esos días, también se dio a conocer que la cadena de tiendas Sears (EU) dejaría de vender a través de Internet productos de la marca de la empresaria estadounidense, esto sucedió después de que Nordstrom informó que había detenido sus operaciones con la hija del presidente de Estados Unidos bajo el argumento de que su decisión no estaba relacionada con el tema de la política, sino con su proceso de renovación de stock.Kmart se sumó a las tiendas departamentales que decidieron retirar la marca de Ivanka de sus catálogos, al igual que las otras argumentó razones comerciales. Aunque sin derrumbarse, el imperio de la hija del gran empresario y ahora presidente de EU, vio afectada su imagen.A través de Spotify. Ivanka no es una primera hija común. La mayor de las Trump comparte su tiempo entre la política y las canciones de cuna.Es común, por ejemplo, ver a Ivanka en uno de los pasillos de la Casa Blanca vestida para una reunión con políticos de primer nivel, hablando por celular y en brazos el pequeño “asistente” Theodor.Por experiencia propia, o porque su vida gira en torno a la Casa Blanca y sus hijos, Ivanka ha desarrollado una atención especial hacia la mujer estadunidense. Uno de los principales objetivos de Ivanka es el empoderamiento de la mujer, para lo que está usando como plataforma la Casa Blanca: en diciembre llamó a los miembros del Congreso para crear una legislación que hiciera el cuidado infantil más alcanzable para el bolsillo de millones de madres en su país.Hay una plataforma que define a Ivanka con mucha precisión: su cuenta en Spotify, activa por la mañana, con una mezcla de Drake, Lorde, y canciones de cuna; unas playlist para eventos sociales, otras para el invierno, una más que comparte con su cuñado Joshua Kushner.Ivanka enciende Spotify casi a diario desde temprano en la mañana. Su día comienza con canciones judías para niños como Good Morning/Boker Tov, o Sim Shalom. Por las tardes el ambiente cambia: Mientras está en una junta de trabajo o haciendo ejercicio, toca Drake, Lorde, Grimes o The Kills.Lo último que Ivanka tocó antes de esta publicación fue Royals de Lorde.Parte del multitasking de Ivanka se debe a su padre, Donald Trump. Según escribió en su autobiografía publicada en 2009, su padre siempre tuvo en sus planes involucrar a sus hijos en los negocios: “Mi padre creía que era importante para nosotros poner manos en el trabajo, de alguna manera. Él quería que llegáramos a conocer a la gente y los procesos que hacen correr a nuestra compañía, desde abajo hasta arriba. Incluso cuando éramos niños, siempre había pláticas durante la cena sobre cómo algún día nos integraríamos al negocio familiar”.Así fue. Hoy con su padre como presidente, Ivanka tiene de alguna u otra manera las manos en el nuevo negocio de la familia Trump: La Casa Blanca.