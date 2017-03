Sanciona PRD a Barbosa por respaldar a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por mayoría calificada, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD removió de la coordinación del Sol Azteca en el Senado de la República y suspendió los derechos partidarios al senador Luis Miguel Barbosa Huerta, señalado por “conductas graves” al apoyar directamente al presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones presidenciales de 2018.Después de tres horas de discusión intensa, la noche de ayer martes, el CEN avaló con 15 votos a favor, dos abstenciones y cinco en contra, un acuerdo para iniciar el procedimiento sancionador al senador poblano. Mientras la Comisión Jurisdiccional Nacional del PRD define la sanción, Barbosa no tendrá derechos de manera temporal como militante perredista y, por ende, también es retirado de la coordinación de la fracción parlamentaria en la Cámara Alta.“En razón de la providencia precautoria impuesta a Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, este Comité Ejecutivo Nacional, en uso de sus facultades estatutarias que le confiere el artículo 103 inciso B del Estatuto de este Instituto Político, y por las consideraciones expuestas, remueve a Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta del cargo de coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXIII Legislatura del Senado de la República”, detalla el resolutivo.El senador Barbosa tendrá cinco días, a partir de la notificación del acuerdo aprobado, para comparecer (en persona o por escrito) y aportar las pruebas necesarias para su defensa ante el Comité Ejecutivo Nacional. Tras esos cinco días, la Comisión Jurisdiccional Nacional resolverá la sanción contra el senador Barbosa por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, rumbo a 2018. La dirigencia indicó que lo prudente es decretar en contra del senador Barbosa la imposición de una providencia precautoria consistente en la suspensión de los derechos partidarios, “lo anterior en razón de la posición asumida de su parte en vistas del proceso electoral constitucional 2017-2018 y que esto no siga afectando la imagen e intereses del PRD”.En tanto se determina un nuevo coordinador por parte de la fracción del PRD en el Senado de la República, la vicecoordinadora Dolores Padierna asumirá las funciones, indicaron. La definición de quién queda en la coordinación de la bancada le competerá únicamente a los senadores del Grupo Parlamentario perredista en la Cámara Alta.También se instruyó a la vicecoordinadora —en funciones de coordinadora— Dolores Padierna a dar cumplimiento a los acuerdos internos y avisar a la Mesa Directiva del Senado de la separación del Grupo Parlamentario del PRD de aquellos senadores que han anunciado su renuncia como afiliados del sol azteca. “Debiendo, además, informar a este Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática del cumplimiento de lo establecido en el presente resolutivo y, en consecuencia, del listado con la nueva integración del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del Senado de la República”, indica el resolutivo.Los votos a favor para remover al senador Barbosa de la coordinación vinieron de la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, así como las corrientes Nueva Izquierda, Vanguardia Progresista, Iniciativa Galileos, Foro Nuevo Sol y una parte de Alternativa Democrática Nacional (ADN). Mientras que los votos en contra fueron del bloque de corrientes Militantes de Izquierda: Carlos Sotelo, Margarita Guillaumín y Rey Morales; así como de Izquierda Democrática Nacional (IDN): Alejandro Sánchez Camacho y Paloma Castañón.El acuerdo, aprobado por mayoría calificada, contiene archivos de audio, video y textos de notas informativas donde el senador Miguel Barbosa manifiesta que será un promotor —dentro de las filas perredistas— de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2018. “Analizados los alcances de las declaraciones realizadas por el coordinador de la Fracción Parlamentaria del partido en la Cámara de Senadores, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, resulta concluyente que con sus acciones ponen en riesgo la credibilidad, gobernabilidad y la armonía democrática entre los miembros de este instituto político pero, sobre todo, dañan la imagen de este instituto ante la sociedad mexicana, ya que sus declaraciones no se ajustan a la línea política de nuestro partido”, indica el acuerdo.Al respecto, la presidenta nacional del Sol azteca, Alejandra Barrales Magdaleno, aseveró que el CEN es un órgano facultado para tomar medidas cautelares en caso de que se identifique que algunos de los militantes perredistas estén generando algún daño al interior del partido.“Con una mayoría calificada acabamos de votar la remoción del cargo de la Fracción Parlamentaria del Senado de la República al senador Miguel Barbosa, la suspensión temporal de sus derechos políticos como militante y ratificamos a la vicecoordinación, a cargo de Dolores Padierna, para que asuma las funciones de coordinadora”, detalló.Barbosa revira. El Senador Miguel Barbosa Huerta repudió su destitución como coordinador de la bancada del PRD y la suspensión de sus derechos partidarios, la cual se llevó a cabo de una forma ilegal y orquestada, incluso, dijo, por Miguel Ángel Mancera y a través de Héctor Serrano.Dijo que este miércoles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interpondrá una demanda de protección de sus derechos políticos y con ello la destitución en su contra quedará sin efectos hasta que resuelva la sala superior de esa instancia.Informó que dio cuenta al presidente del Senado de lo que calificó como un ataque contra el grupo parlamentario, y confirmó a los medios que seguirá al frente de la coordinación del grupo integrado por 19 senadores, de los cuales sólo dos no están con él. “Van a quedar en ridículo”, sostuvo.Es el ataque conjunto de los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD, dijo. Barbosa también afirmó que “allí se ve la mano de Mancera”, y señaló que no les importó imponer una sanción salvaje con la que violan el debido proceso y el derecho de audiencia.