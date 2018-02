Absuelve juez a Padrés de defraudación fiscal y lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un juez federal absolvió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que supuestamente cometió en 2015 por un monto de 8.8 millones de pesos.



El juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México emitió un auto de libertad a favor del ex mandatario por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero que la Procuraduría General de la República buscaba fincarle.



La resolución del juez fue emitida a un día de que venciera el término que le concedió el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México para que identificara diversos requisitos para imputar al ex funcionario.



En la sentencia, el juez de amparo condicionó al de procesos penales federales a dictar la formal prisión por lavado de dinero sólo en caso de que la acusación de la PGR derivó de una querella y que para el caso de defraudación fiscal, el Servicio de Administración Tributaria tuvo que realizar una auditoría previa.



Al realizar la revisión el juez Décimo Segundo de Distrito estimó que la acusación de la PGR carece de elementos e incumple con formalidades legales pues ninguno de los dos requisitos fueron cubiertos.



En el expediente, Padrés Elías presentó diversos documentos para acreditar que pagó los impuestos que le reclamó el SAT relativos al ejercicio fiscal de 2015.



El auto de libertad emitido por el juez Décimo Segundo de Distrito no implica que el ex gobernador saldrá del Reclusorio Oriente, lugar en el que se encuentra desde noviembre de 2016, pues aún tiene pendiente una acusación por lavado de dinero por más de 10 millones de pesos.



En el expediente, un juez federal en Toluca, Estado de México deberá pronunciarse respecto a si debe o no continuar procesado.



Además, la resolución emitida deberá ser informada al juez de amparo quien la analizará y determinará si el juicio de garantías está debidamente cumplido.