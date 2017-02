Arne va a San Lázaro; pide explicación sobre bono

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex city manager de la delegación de Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar que los grupos parlamentarios expliquen qué pasó con el “bono secreto” de 150 mil que recibieron en diciembre.En entrevista, dijo que sin jitomates ni pañales vino al recinto para intentar entrevistarse con los líderes parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal), quienes aceptaron el bono, toda vez que Morena y Movimiento Ciudadano , como el diputado independiente, Manuel Clouthier optaron por renunciar a éste.“Si no quieren platicar, vamos a tener que ir con los nuestros para agarrarlos a jitomatazos en la calle. Van a tener que salir de aquí, de su fortaleza, porque están aquí bien encerraditos pero tendrán que salir a una cita, peor por más que se escondan los vamos a pescar para agarrarlos a jitomatazos, la invitación es a dialogar, a platicar”, apuntó.El también ex delegado, expresó que en la reunión que sostuvo con el coordinador del PAN, Marko Cortés, éste les dijo que no devolvería el bono “por lo que sigue en la lista de jitomatazos aunque haya sido amable”.Este viernes, Arne aus den Ruthen exigió al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés y al coordinador del blanquiazul en la Cámara de Diputados, Marko Cortés que regresen en bono secreto de 150 mil pesos que recibieron en diciembre pasado todos los diputados federales de Acción Nacional.A través de su cuenta en la red social de Twitter, el ex funcionario de la delegación Miguel Hidalgo dijo que los ciudadanos sólo quieren que regresen los 16 millones 350 mil pesos que recibieron en Navidad.