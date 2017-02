Diversificación de mercados tardará 18 meses: Bancomext

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En 15 a 18 meses los exportadores mexicanos podrán ver los primeros resultados de la diversificación de mercados hacia Latinoamérica, Europa y Asia como parte de la estrategia del gobierno para reducir la dependencia comercial con Estados Unidos, dijo el director general de Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Francisco N. González Díaz.



En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que mientras se concreta la posible renegociación del TLCAN, este año gran parte del financiamiento del banco se enfocará en apoyar a los empresarios mexicanos que puedan colocar sus productos en otros países, donde Rusia e inclusive el mercado musulmán ofrecen alternativa de intercambio de mercancías.



“Con la Unión Europea estamos buscando que se tenga un incremento fuerte, pero en el caso de Latinoamérica hay una cantidad de posibilidades impresionantes para reforzar las exportaciones. También tenemos mercados en la parte agroindustrial para el mercado halal, donde el mercado musulmán es muy importante y recordemos algunas ofertas y posibilidades que estaremos viendo con distintas dependencias de penetrar al mercado ruso con carne”, detalló.



Bancomext cuenta con una cartera de 80 mil millones de pesos en 2017 para financiar a empresarios mexicanos con posibilidades de llegar a mercados distintos al estadounidense.



“Estamos listos para ofrecer al exportador mexicano créditos para exportación. Por supuesto continuar con Estados Unidos pero lo más importante es la diversificación, buscar nuevos mercados y más posibilidades, buscando no sólo la salida de productos sino también tener una conversión de la planta industrial a las necesidades de nuevos clientes”, dijo.



Según González, en una primera etapa se puede tener un buen ejercicio de diversificación en el mercado latinoamericano y en Europa.



“Latinoamérica es la más inmediata porque también tenemos la facilidad del producto que se conoce en Estados Unidos y se conoce en Latinoamérica, pero esto no implica que mercados muy grandes como el chino, japonés o coreano fueran adoptar fácilmente productos mexicanos”.



El directivo de Bancomext añadió que la punta de lanza de diversificación de productos no serán únicamente productos cárnicos o agropecuarios, también se busca impulsar industrias básicas y sectores estratégicos que han tenido buen desempeño en años recientes en México.



“Continuaremos con la parte de turismo y energía. También está la parte de parques industriales, en donde el sector manufacturero necesita un apoyo importante en capital de trabajo”; comentó González.



También se reforzará el programa Proauto, para impulsar a las empresas del sector automotriz que puedan verse afectadas por cambios en la cadena comercial y de producción en la renegociación del TLCAN.



Indicó que en tanto se conozcan los términos de la renegociación del TLCAN y se avance en la diversificación de mercados, algunos sectores exportadores mexicanos podrán verse afectados, principalmente en el sector manufacturero y agropecuario.



“Habrá ajustes, en algunos casos subirá y en otros bajará. Pero recordemos que es una maquinaria que no porque estén sentadas dos personas en una mesa negociando se va a frenar. Sí se está complicando pero esa complicación está abriendo nuevas oportunidades”, consideró.



Ante el entorno económico adverso y las necesidades de financiamiento que necesitará el sector exportador mexicano, Bancomext prevé que en 2017 se alcance una cartera total de crédito de 263 mil millones de pesos, 12.3% más en comparación con los 233 mil millones de pesos que logró la institución en 2016.